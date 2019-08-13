«Специально созданные дыры»: в Заринске переживают за «депутатскую» спортплощадку

В Заринске считают, что кто-то специально сделал на полюбившейся горожанам спортивной площадке «дополнительные дыры», чтобы под видом ремонта стадиона ее ликвидировать. В «Справедливой России» в этой ситуации увидели политическую подоплеку.

В 2011 году на стадионе «Юность» по проекту справделивороссов построили современную спортивную площадку с полимерным покрытием. Она стала очень популярной у горожан.

Позже на обновление всего стадиона «Юность» выделили почти 50 млн рублей. Спортплощадке на новом стадионе места не нашлось, и, по сведениям официального источника из администрации Заринска, она будет демонтирована, пишет пресс-служба «Справедливой России».

Депутат Госдумы Александр Терентьев считает что, есть реальная возможность, что реконструкции стадиона и вовсе не будет. Вероятность того, что городские власти смогут обеспечить 7,5 млн рублей, очень мала, отмечает Терентьев.

«Как и почему такая нужная площадка не вписалась на таком огромном земельном участке под стадион, не совсем понятно. Но, как мы видим, действия главы города Ивана Терешкина, носят не совсем здравый смысл, так ранее, нами при проведении партийных мероприятий мы сталкивались регулярно с административными барьерами: то площадка занята, то на стадионе мероприятия — на такие уловки и отговорки шли муниципальные служащие», — говорится в сообщении партии.

Эсеры считают, что таким образом власти хотят принципиально избавиться от их спортплощадки.

Причем в городе нет больше подобной площадки, и заменят ли беговые дорожки и футбольный стадион ее, партийцы сомневаются.

Что думают горожане и власти?

В сообществе газеты «Наш город Заринск» горожане пишут, что «дырки там еще месяц назад были» и появились от воды.

Представители администрации города сообщили, что дыры появились около двух лет назад от естественного износа. У ремонту стадиона приступили 6 августа.

«Скоро там появится искусственное поле, вокруг которого будет уложено современное прорезиненное покрытие с пятью беговыми дорожками. Появится прыжковая яма и сектор для метания ядра, будут установлены новые футбольные ворота и защитные сетки за ними. Срок сдачи объекта в эксплуатацию по контракту 31 июля 2020 год. Всего 47 миллионов 250 тысяч будет направлено на реконструкцию стадиона Юности. На период ремонта жители города могут воспользоваться школьными стадионами, а также спортивным комплексом „Факел“», — прокомментировали в администрации Заринска.