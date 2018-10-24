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30 снимков ко дню российского военного спецназа

24 октября в России отмечается День спецназа в Вооруженных силах России. Этому празднику всего 12 лет, но войска такого типа существуют в стране уже давно. В этот день в 1950 году маршал Василевский подписал первый приказ о создании подразделений специального назначения. Altapress.ru поздравляет всех причастных и предлагает посмотреть подборку снимков людей, занятых в этой сложной и опасной профессии.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф
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