30 снимков ко дню российского военного спецназа

24 октября в России отмечается День спецназа в Вооруженных силах России. Этому празднику всего 12 лет, но войска такого типа существуют в стране уже давно. В этот день в 1950 году маршал Василевский подписал первый приказ о создании подразделений специального назначения. Altapress.ru поздравляет всех причастных и предлагает посмотреть подборку снимков людей, занятых в этой сложной и опасной профессии.