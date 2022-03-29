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Жизнь

Спецназ захватил украинских националистов, причастных к пыткам российских пленных

Депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

Украинский военный.
Украинский военный.
theuk.one.

Шаманов отметил, что спецназ захватил украинских националистов через несколько дней после того, как они пытали российских военных.

«Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Депутат уточнил, что речь идет о радикалах из фанатской группировки харьковского футбольного клуба «Металлист».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Шаманова, причастные к пыткам украинские националисты «сегодня валяются в ногах, просят о пощаде».

Ранее в сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств.

29 марта помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил что на встрече делегаций России и Украиной заявил протест в отношении видео с издевательствами. Украинцы обещали принять самые жесткие меры.

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