Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта
Жизнь

Спецслужбы потренировались в алтайском торговом центре и на ТЭЦ

Спасатели с другими спецслужбами провели учения в Алтайском крае. В Барнауле тушили условный пожар на ТЭЦ-2, а в Бийске — торговый центр «Ривьера».

Учения пожарных.
Учения пожарных.
22.mchs.gov.ru

На Барнаульской ТЭЦ-2 отрабатывалась тема «Особенности тушения пожаров на энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками», рассказали в краевом главке МЧС.

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки загорелись электрокабели в кабельном полуэтаже главного корпуса между турбинным и котельным цехом. Сначала с ЧП начала бороться добровольная пожарная дружина объекта, чуть позже прибыла бригада пожарной охраны первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Через 46 минут «пожар» ликвидировали.

В Бийске противопожарные тренировочные учения проводились в торговом центре «Ривьера».

По легенде, в подсобном помещении загорелись коробки и деревянные ящики, пишет «Бийский рабочий», после чего в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация и на место выехали спецслужбы.

Спасатели выносили из «задымленного» условных пострадавших, помощь им оказывали медики.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость