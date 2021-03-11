Спецслужбы потренировались в алтайском торговом центре и на ТЭЦ

Спасатели с другими спецслужбами провели учения в Алтайском крае. В Барнауле тушили условный пожар на ТЭЦ-2, а в Бийске — торговый центр «Ривьера».

На Барнаульской ТЭЦ-2 отрабатывалась тема «Особенности тушения пожаров на энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками», рассказали в краевом главке МЧС.

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки загорелись электрокабели в кабельном полуэтаже главного корпуса между турбинным и котельным цехом. Сначала с ЧП начала бороться добровольная пожарная дружина объекта, чуть позже прибыла бригада пожарной охраны первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Через 46 минут «пожар» ликвидировали.

В Бийске противопожарные тренировочные учения проводились в торговом центре «Ривьера».

По легенде, в подсобном помещении загорелись коробки и деревянные ящики, пишет «Бийский рабочий», после чего в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация и на место выехали спецслужбы.

Спасатели выносили из «задымленного» условных пострадавших, помощь им оказывали медики.