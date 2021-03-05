Спикер АКЗС на видео в стихах поздравил прекрасных женщин с 8 марта

О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить,
Ты, женщина — цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты — пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты — свет, что на Земле не гаснет никогда!
От себя Александр Романенко добавил пожелания счастья, здоровья, мира и всего самого доброго. Он назвал 8 марта «великим замечательным праздником весны».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил девушек с наступающим 8 Марта, разослав поздравления со словами «скоро все закончится».