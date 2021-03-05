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Жизнь

Спикер АКЗС на видео в стихах поздравил прекрасных женщин с 8 марта

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравил женщин с наступающим 8 марта. Начал речь спикер парламента с цитирования стихов Даниила Ратгауза.

Спикер АКЗС Александр Романенко.
Спикер АКЗС Александр Романенко.
Скриншот видео пресс-службы АКЗС

О женщинах легко ль мужчинам говорить?
Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть
Всей силы красоты, что в женщине таится,
Способной окрылить, сразить и покорить,
Ты, женщина — цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда;
Ты — пламя очага, тепло семьи и дома;
Ты — свет, что на Земле не гаснет никогда!

От себя Александр Романенко добавил пожелания счастья, здоровья, мира и всего самого доброго. Он назвал 8 марта «великим замечательным праздником весны».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил девушек с наступающим 8 Марта, разослав поздравления со словами «скоро все закончится».

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