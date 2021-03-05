Спикер АКЗС на видео в стихах поздравил прекрасных женщин с 8 марта

О женщинах легко ль мужчинам говорить?

Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть

Всей силы красоты, что в женщине таится,

Способной окрылить, сразить и покорить,

Ты, женщина — цветок, источник и звезда,

Таинственна, нежна, прекрасна и горда;

Ты — пламя очага, тепло семьи и дома;

Ты — свет, что на Земле не гаснет никогда!