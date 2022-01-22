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22 января -22°C

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву за пост о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя», сообщил «Коммерсантъ».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Алена Водонаева написала пост в Instagram, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян». По ее словам, материнский капитал может стать «роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

Модель считает, что люди будут брать кредиты, чтобы прокормиться. Она также указала на проблемы с садами, школами и медициной.

Алена Водонаева.
Алена Водонаева.
www.instagram.com/alenavodonaeva/

Депутат от ЛДПР Василий Власов возмутился тем, что после скандальных заявлений модель постоянно приглашали на радио и телевидение. Он задался вопросом, зачем целыми днями обсуждать Алену Водонаеву вместо тем, «которые действительно волнуют граждан». Вячеслав Володин с такой позицией не согласился.

«Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», — сказал господин Володин.

«В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф… пускай платит. В следующий раз говорить не будет», — считает спикер Госдумы.

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