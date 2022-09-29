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Жизнь

Спикер Госдумы предложил отдавать оставленные на границе автомобили семьям участников СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать машины, оставленные россиянами на границе, семьям участников СВО, пишет ТАСС.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Брошенные авто тех, кто уезжает из России, следует отдавать семьям участников спецоперации, считает Володин.

Он отметил, что над этим вопросом «надо подумать».

«Сейчас уже машин бросают <…> Может, (отдавать их. — Прим. ред.) семьям ребят, которые поехали воевать?» — заявил спикер Госдумы.

Как стало известно накануне, в некоторых районах Северной Осетии и городском округе Владикавказа ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс».

Между тем на российско-грузинской границе образовалась пробка в 35 километров.

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