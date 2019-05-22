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«Спикер из глубинки»: в Барнауле пройдет мастер-класс по ораторскому искусству

Школа публичных выступлений Константина Борнемана 24 мая проведет в Барнауле мастер-класс «Спикер из глубинки», на котором участники смогут научиться новым техникам и приемам ораторского искусства.

«Спикер из глубинки»: в Барнауле пройдет мастер-класс по ораторскому искусству.
«Спикер из глубинки»: в Барнауле пройдет мастер-класс по ораторскому искусству.
Фото предоставлено организатором.

Проведет тренинг Константин Борнеман, известный в городе ведущий мероприятий, который сам учился ораторскому делу за границей, бизнес-школе Сколково и теперь готов поделиться опытом со всеми желающими.

Константин Борнеман,
мастер ораторского дела:

В 1993 году я, ученик 9-го класса, выиграл олимпиаду по химии среди старшеклассников. И мне предоставили слово. И я не смог сказать ничего. Потом заплакал и убежал. И это на глазах всей школы! После разговоров с моим преподавателем по русскому языку и литературе, я стал много выступать. Потом появились работа на радио, на телевидении, стал проводить мероприятия (свадьбы, юбилеи, корпоративы, разводы). Параллельно учился ораторскому делу в Болгарии, в бизнес-школе Сколково, самостоятельно осваивал новые техники и приемы. И все это я делал, живя в Барнауле. Так появился проект «Спикер из глубинки».

На мастер-классе участникам расскажут, как произвести впечатление на незнакомого человека, если кроме: «Добрый день! Меня зовут Иван. Рад знакомству» вы ничего не можете сказать. Также Борнеман научит смешно и остроумно шутить, не забывать слова и не допускать неловких пауз.

Мастер-класс «Спикер из глубинки» пройдет 24 мая, в 10.00, в event-hall «Пион».

Подробности по телефону: +7 (960) 946-26-06.

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