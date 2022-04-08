Спираль Кондратюка и достижения Калиниченко. Тест: как хорошо вы знаете (не)известные факты об алтайском космосе

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12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот праздник привычно вспоминаем Титова и Лазарева. Но Алтайский край известен не только этими «космическими» героями. Узнайте, кто еще изучал нашу Вселенную в тесте altapress.ru.
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