Спираль Кондратюка и достижения Калиниченко. Тест: как хорошо вы знаете (не)известные факты об алтайском космосе

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот праздник привычно вспоминаем Титова и Лазарева. Но Алтайский край известен не только этими «космическими» героями. Узнайте, кто еще изучал нашу Вселенную в тесте altapress.ru.