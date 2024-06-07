В Алтайском крае с 1 сентября изменится время продажи алкоголя: с 09:00 до 22:00 (ранее до 21:00), а также официально прекратится работа «наливаек» в многоквартирных домах ночью. Такое решение приняли на 31-ой сессии Алтайского законодательного собрания. Зачем ввели новые нормы и почему депутаты спорили час без остановок, расскажем в материале altapress.ru.

Что изменилось

Кроме времени продажи в законопроекте были дополнительные уточнения.

В кафе и ресторанах, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, продавать алкоголь могут без ограничений во времени. В остальных заведениях и в магазинах – только с 09:00 до 22:00 (те же часы, что ограничивают шум в краевом законе «О тишине»).

Это касается и «наливаек» в многоквартирных домах, где ранее под видом оказания услуг общественного питания продавали алкоголь по ночам. Отличить «правильное» заведение «от неправильного» надзорным органам поможет ГОСТ.

Изменения внесли в восьмую статью закона Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Бар. Пиво. СС0

Для чего

Главную цель закона в выступлении обозначили так: «борьба с теневым алкогольным рынком».

По мнению авторов, продление продажи спиртного необходимо, чтобы сократить спрос на контрафактный алкоголь. Что косвенно должно повлиять на культуру питья.

«По оценке экспертов, третья часть алкогольного рынка в России находится в тени – население пьет суррогатный алкоголь, а бюджет недополучает налоги за акцизы. Миллион литров алкоголя в крае оказывается теневым», - сказал один из разработчиков законопроекта, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов.

Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Анна Зайкова.

Также, согласно идее, изменения должны привести к уменьшению количества «псевдобаров-наливаек».

«Главное, что мы сделали, ограничиваем работу «наливаек». Раньше они работали всю ночь, теперь до 22:00. Это уже хорошо», - поддержал проект Александр Молотов, депутат фракции «Справедливая Россия».

Критика

Практически все вопросы у депутатов вызывало расширение временных рамок продажи алкоголя. Начали с нравственной и медицинской стороны.

«Один час имеет значение только для трясущихся алкоголиков, а не нормальных людей, - считает Михаил Зайцев («КПРФ»). – И это спаивание молодежи».

«В прошлом году Роспотребнадзор высказался против расширения рамок. Плюс один час – погоня за потребителем. У нас нет проблем с алкоголем, рынок им перенасыщен», – выступил Андрей Чернобай («КПРФ»).

Пиво. Олег Богданов

Им активно оппонировали защитники законопроекта.

«Вопрос часов отдельно разбирали на рабочей группе. 22:00 – предложение и от мэрии Барнаула, и от МВД», - подчеркнул Владимир Семенов («ЛДПР»).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов отмечал, что на уровень пьянства предложенные изменения, как и жесткие запреты, никак не повлияют: «Тыва – лидер антирейтинга по преступности в алкогольном опьянении, хотя там спиртное не продают с трех часов дня».

«Все страны, которые вводили сухой закон, ничего не добились. Чтобы бороться с пьянством, нужна упорная и долгая работа, - защищал инициативу Александр Лазарев («Единая Россия»). - Решит ли именно эту проблему закон? Нет – и выступающие об этом сказали. Продавать в три часа, в девять, круглосуточно – не в цифрах проблема. Нужно заниматься людьми. Буду поддерживать закон, невзирая на то, что я медик».

Александр Лазарев. Анна Зайкова.

Сергей Приб («Единая Россия») подчеркнул, что законопроект наводит порядок: «Во всех кварталах понастроили «наливайки». Они исчезнут. Закон очень нужен. Культура потребления – другой вопрос».

«Пойдут к дяде Васе»

Критику продолжили, указывая на нелогичность законопроекта.

«Вы синхронизировали продажу с режимом тишины. Не думаю, что человек, купивший алкоголь в 21:55, через 5 минут прекратит гулянку и будет соблюдать тишину, - сказала Евгения Боровикова («Справедливая Россия»). – И вообще нужно закрывать кафе в многоквартирных домах – летом окно открыть невозможно: люди матерятся и кричат».

Она полагает, что закон лоббирует интерес предпринимателей, а не защищает граждан.

Евгения Боровикова. Фото: altai.spravedlivo.ru

«Разработчики говорили, что в селах ситуация станет лучше. Да никакой магазин там не будет работать до десяти вечера, дверь на клюшку закрывают в пять, - добавила депутат. – Там пойдут к дяде Васе или дяде Феди, которые, простите, казашку бодяжат. Вот с этим надо бороться».

Владимир Козловский («Коммунисты России») также считает, что на нелегальный рынок алкоголя закон никак не повлияет:

«Этот рынок в части самогона уже получил большие льготы. Две тысячи литров в год может гнать любой и не платить никаких налогов. Какой тут легальный алкоголь повлияет на наши спиртные возможности? Давайте не рубить хвост собаке по кусочкам. Уже как по федеральному закону сделаем с 08:00 до 23:00 и успокоимся. Люди и так пили, и будут пить»».

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики". открытые источники в интернете

Предложения

Депутат Антон Арцибашев («КПРФ») пытался внести поправку: оставить время продажи до 21:00 и тем же временем ограничить реализацию в «наливайках».

«Это не о законе о тишине. Как коллеги уже сказали: взял алкоголь и пошел куда? В подъезд? Или в квартиру с картонными стенами? При продаже до 21:00 есть шанс, что хотя бы за час купленное выпьют. Также это время дополнительно ограждало людей от ситуативного потребления», - обосновал он поправку.

Кроме того, депутату не ясно, как обновленный закон повлияет на продажу контрафактной продукции: «Те, кто покупают у бабушки через окошко, берут такой алкоголь из-за цены. Закон изначально вносился без приписки к многоквартирным домам. Его истинная цель – просто увеличить продажу алкоголя. Уши лоббистов торчат».

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

Большинство его не поддержало.

Александр Лазарев («Единая Россия») предложил заняться рекламой алкоголя и воспитанием здорового отношения к спиртному с детства.

Депутат Елена Хрусталева призвала принять закон, а через год собраться и посмотреть, как он повлиял на ситуацию, и внести нужные поправки при необходимости.

В итоге за принятие закона в окончательной редакции проголосовали 43 депутата, 10 были против и 3 воздержались.

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