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Жизнь

Список иностранных агентов, финансируемых из-за рубежа, пополнили правозащитник, журналисты и художница

Минюст России дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, пятью людьми. Среди них — правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

«28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — говорится в сообщении.

Как пишет «Коммерсант», ведомство не уточняет род деятельности этих людей.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что Людмила Савицкая — журналистка «Радио Свобода», Сергей Маркелов — журналист издания «7×7», Денис Камалягин — журналист «Псковской губернии», Дарья Апахончич — художница-акционистка.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».

25 декабря Совет федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. Президент пока его не подписал.

Согласно действующему законодательству, иноагентами могут стать лишь граждане, распространяющие информацию СМИ-иноагентов и получающие средства из-за рубежа.

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