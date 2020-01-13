Список прорубей, в которые жители Алтая могут нырнуть на Крещение, опубликовало МЧС

В Алтайском крае сотрудники МЧС обследовали на территории региона купели для проведения крещенского обряда и опубликовали список разрешенных.

Специалисты напоминают, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами.

«На данный момент к использованию разрешено 50 мест. Но список этот пока предварительный, до 19 января возможны корректировки», — подчеркнули в ведомстве.

Во всех местах проведения крещенского обряда будет организовано дежурство спасателей, представителей правоохранительных органов, бригад «скорой помощи» и других служб.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от купания в неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую помощь и избежать травм», — обратились в МЧС к жителям края.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Места проведения обрядов:

1. г. Барнаул, река Обь, район Речного вокзала;

2. г. Барнаул, оз. Дружных, шоссе Ленточный бор, 24а;

3. г. Бийск, район Коммунального моста, р. Бия;

4. Бийский район, с. Стан-Бехтемир, р. Бия;

5. Бийский район, с. Малоугренево, родник;

6. Бийский район, с. Новиково, р. Бия;

7. Бийский район, с. Малоенисейское, р. Бия (забор воды);

8. Первомайский район, с. Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог;

9. Первомайский район, п. Кислуха, протока;

10. Первомайский район, с. Бобровка, р. Бобровка;

11. Первомайский район, с. Санниково, р. Лосиха;

12. Первомайский район, с. Березовка, р. Чесноковка;

13. Первомайский район, с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

14. Первомайский район, п. Октябрьский, р. Повалиха;

15. Троицкий район, с. Троицкое, р. Большая Речка;

16. г. Новоалтайск, мкр. Белоярск, ул. Белоярская 156а, р. Малая Черемшанка;

17. Тальменский район, р.п. Тальменка, река Чумыш;

18. г. Рубцовск, р. Алей;

19. Егорьевский район, с. Титовка, искусственный водоём «Деревенский пруд»;

20. Новичихинский район, с. Новичиха, искусственный водоём «Новая кирпичка»;

21. г. Заринск, р. Чумыш;

22. Кытмановский район, с. Кытманово, р. Чумыш;

23. г. Белокуриха, ул. Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви);

24. Алтайский район, с. Алтайское, река Каменка;

25. Смоленский район, с. Смоленское, р. Поперечная;

26. Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 12, территория церкви;

27. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;

28. Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

29. г. Камень-на-Оби, р. Обь;

30. Кулундинский район, Курский сельсовет, озеро Жиланды;

31. Ключевской район, с. Ключи, озеро Моховое;

32. Михайловский район, с. Михайловское, озеро Михайловское;

33. Михайловский район, р.п. М-Озеро, старый карьер;

34. Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор);

35. Баевский район, с. Баево, озеро Баево;

36. Завьяловский район, с. Завьялово, озеро Завьяловское;

37. Родинский район, с. Родино, озеро Кубы;

38. Суетский район, с. Верхняя Суетка, р. Макариха;

39. Романовский, район, с. Романово, Мамонтовский пруд;

40. Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

41. Третьяковский район, с. Староалейское, р. Алей;

42. Третьяковский район, с. Корболиха, р. Корболиха;

43. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;

44. Павловский район, с. Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд;

45. Павловский район, п. Комсомольский, Комсомольский пруд;

46. Павловский район, с. Черемное, река Барнаулка;

47. Павловский район, п. Прутской, озеро Новое;

48. Ребрихинский район, с. Ребриха, река Касмала;

49. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха;

50. Мамонтовский район, с. Мамонтово оз. Большое Островное.