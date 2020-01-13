Список прорубей, в которые жители Алтая могут нырнуть на Крещение, опубликовало МЧС

Специалисты напоминают, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами.
«На данный момент к использованию разрешено 50 мест. Но список этот пока предварительный, до 19 января возможны корректировки», — подчеркнули в ведомстве.
Во всех местах проведения крещенского обряда будет организовано дежурство спасателей, представителей правоохранительных органов, бригад «скорой помощи» и других служб.
«Настоятельно рекомендуем воздержаться от купания в неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую помощь и избежать травм», — обратились в МЧС к жителям края.
Места проведения обрядов:
1. г. Барнаул, река Обь, район Речного вокзала;
2. г. Барнаул, оз. Дружных, шоссе Ленточный бор, 24а;
3. г. Бийск, район Коммунального моста, р. Бия;
4. Бийский район, с. Стан-Бехтемир, р. Бия;
5. Бийский район, с. Малоугренево, родник;
6. Бийский район, с. Новиково, р. Бия;
7. Бийский район, с. Малоенисейское, р. Бия (забор воды);
8. Первомайский район, с. Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог;
9. Первомайский район, п. Кислуха, протока;
10. Первомайский район, с. Бобровка, р. Бобровка;
11. Первомайский район, с. Санниково, р. Лосиха;
12. Первомайский район, с. Березовка, р. Чесноковка;
13. Первомайский район, с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
14. Первомайский район, п. Октябрьский, р. Повалиха;
15. Троицкий район, с. Троицкое, р. Большая Речка;
16. г. Новоалтайск, мкр. Белоярск, ул. Белоярская 156а, р. Малая Черемшанка;
17. Тальменский район, р.п. Тальменка, река Чумыш;
18. г. Рубцовск, р. Алей;
19. Егорьевский район, с. Титовка, искусственный водоём «Деревенский пруд»;
20. Новичихинский район, с. Новичиха, искусственный водоём «Новая кирпичка»;
21. г. Заринск, р. Чумыш;
22. Кытмановский район, с. Кытманово, р. Чумыш;
23. г. Белокуриха, ул. Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви);
24. Алтайский район, с. Алтайское, река Каменка;
25. Смоленский район, с. Смоленское, р. Поперечная;
26. Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 12, территория церкви;
27. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
28. Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
29. г. Камень-на-Оби, р. Обь;
30. Кулундинский район, Курский сельсовет, озеро Жиланды;
31. Ключевской район, с. Ключи, озеро Моховое;
32. Михайловский район, с. Михайловское, озеро Михайловское;
33. Михайловский район, р.п. М-Озеро, старый карьер;
34. Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор);
35. Баевский район, с. Баево, озеро Баево;
36. Завьяловский район, с. Завьялово, озеро Завьяловское;
37. Родинский район, с. Родино, озеро Кубы;
38. Суетский район, с. Верхняя Суетка, р. Макариха;
39. Романовский, район, с. Романово, Мамонтовский пруд;
40. Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
41. Третьяковский район, с. Староалейское, р. Алей;
42. Третьяковский район, с. Корболиха, р. Корболиха;
43. Чарышский район, с. Чарышское, р. Чарыш;
44. Павловский район, с. Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд;
45. Павловский район, п. Комсомольский, Комсомольский пруд;
46. Павловский район, с. Черемное, река Барнаулка;
47. Павловский район, п. Прутской, озеро Новое;
48. Ребрихинский район, с. Ребриха, река Касмала;
49. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха;
50. Мамонтовский район, с. Мамонтово оз. Большое Островное.