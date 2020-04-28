Спите спокойно: как устроен кладбищенский клининг в Барнауле

Корреспондент altapress.ru выяснил, как устроен бизнес по уходу за заброшенными захоронениями в Барнауле. Эти услуги требуются как родственникам умершего, которые уехали навсегда из города, так и тем, кто в условиях самоизоляции не решается посещать кладбища. Оказывается, проблема вполне решаема, если у вас есть деньги и WhatsApp.

Несколько лет назад жительница Барнаула Лариса решила переехать в Сочи. Смену места жительства омрачал тот факт, что ее мама была похоронена на Новомихайловском кладбище, а ухаживать за ее могилой было некому. Помочь Ларисе вызвались друзья, которые каждый год приезжают убрать могилы своих родственников на это же кладбище. Они подрезают кусты, убирают траву, подкрашивают оградку.

Однако не всем повезло так, как Ларисе. Для многих уход за могилами родственников остается большой проблемой. Мы выяснили, какие службы оказывают подобные услуги и сколько это стоит.

Уход за могилой

Первое объявление на Avito, по которому мы позвонили, разместила транспортная компания «Грузок22». Ее сотрудник объяснил, что стоимость услуги «уход за могилой» напрямую зависит от местоположения захоронения. Так, уборка могилы на Новомихайловском кладбище будет стоить 2,5 тыс. рублей.

Вид на участок Игоря Губина. Черницкое кладбище. altapress.ru

Зимой сотрудники компании расчищают у могилы снег, летом — моют памятник, чистят территорию и подсыпают землю. «Грузок22» принимает заказы дистанционно от людей, которые находятся в другом городе или стране. Отчет о работе присылают на WhatsApp или электронную почту.

Во втором объявлении цена порадовала — 1 тыс. рублей, независимо от местоположения. «В услугу входит уборка и обработка памятника специальными чистящими средствами. Обязательна предоплата 500 рублей. Меня часто обманывают — трубку не берут, на связь не выходят», — объяснила жительница Барнаула Екатерина, которая подрабатывает таким образом. В качестве своих гарантий женщина предлагает выслать заказчику фотоотчет о проделанной работе.

Вид на участок Игоря Губина. Черницкое кладбище. altapress.ru

Есть компании, у которых в объявлении указано: «аккуратно уберем могилу», но на деле они такой услуги не оказывают. «Мы кладем плитку, устанавливаем памятник. Уборка — это мелкая работа. Нам это неинтересно. В этом случае рекомендуем обратиться в администрацию кладбища. Они все сделают, даже не общаясь с вами лично», — объясняет сотрудница ИП «Ворончихин» Татьяна.

В следующих трех случаях ответ оказался таким же: если согласитесь положить плитку или поменять памятник — разовая уборка территории в подарок.

Сплошной риск

Для тех, кто уехал из города и не помнит точно, где похоронен родственник, есть специальная услуга поиска могил. В одном из объявлений компания «Батискаф», которая занимается предоставлением в аренду строительного оборудования, предлагает поиск захоронения и уход за ним.

Вид на участок Игоря Губина. Черницкое кладбище. altapress.ru

«Перед оформлением заказа вам нужно заполнить анкету из 40 пунктов. В них — данные об умершем человеке. К примеру, дата рождения и смерти. Важно помнить, была ли эксгумация тела. Если была, то, возможно, человека похоронили в другом месте. После исследования анкеты мы скажем, имеет смысл поиск или нет. Мы исследуем кладбище только по тем данным, которые предоставляет клиент», — объясняет сотрудник компании Дмитрий. Перед этим надо внести предоплату — не меньше 1 тыс. рублей.

Дмитрий,

сотрудник компании «Батискаф»:

Мы не можем браться за пустые заказы. Должна быть предоплата, которая покроет наши расходы. Важно понимать, что мы можем не найти место захоронения. Предоплата в этом случае все равно остается у нас. Мы не школьники — за услуги берем нормальные деньги. У нас работают квалифицированные специалисты, которым надо платить.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

В том случае, если могила будет найдена, сотрудники компании пришлют ее фотографии, точные географические координаты, кладбищенский адрес. А также схему, по которой можно найти захоронение на автомобиле или пешком от приметного места (например, от крупного памятника или администрации кладбища).

Дмитрий,

сотрудник компании «Батискаф»:

Ситуация с захоронениями в стране сейчас сложная. Конкретный адрес могилы родственники не всегда помнят, поэтому найти ее бывает непросто. Кроме того, могилы сносят, подхоранивают других людей. Есть тысячи могил без памятников и крестов. Это трагедия.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

После того как могила будет найдена, компания предоставляет услугу «посещение и уход». В нее входит замена мемориальных цветов, установка свечи в ветрозащитном колпаке, фотография захоронения.

Хорошая альтернатива

Альтернатива обычному погребению — кремация тела и захоронение его в колумбарии. Генеральный директор барнаульского похоронного дома Андрей Чумаченко пояснил преимущество такого метода: родственники усопшего могут не волноваться о том, что могила провалится или зарастет.

После кремации родственники могут забрать прах с собой, подхоронить его к другой могиле на кладбище или воспользоваться услугами колумбария. Последний представляет собой специальные ячейки для урн.

Барнаульский крематорий. 26 января 2015. Анна Зайкова , altapress.ru

Андрей Чумаченко,

генеральный директор похоронного дома:

В колумбарии есть специальные ячейки со стеклом, ключ от которых хранится у родственников. Они могут открыть ячейку, достать урну, посидеть с ней на лавочке.

В Барнаульском похоронном доме ячейка для праха арендуется на 20 лет, стоимость — 31 тыс. рублей. По словам Чумаченко, некоторый выкупают место сразу на 40 лет. Бывало и такое, что сначала родственники забирали урну с прахом. А потом приезжали и оформляли ячейку.

В похоронном доме есть такая услуга, как временное хранение. Ею могут воспользоваться клиенты, которые планируют переехать в другой город и забрать урну с собой. Стоимость — 600 рублей в месяц.

Барнаульский крематорий. 26 января 2015. Анна Зайкова , altapress.ru

Андрей Чумаченко,

генеральный директор похоронного дома:

После того как срок аренды ячейки проходит, на нее вешают трафарет: «Для продления или получения урны нужно обратиться в администрацию крематория». Если в течение года никто из родственников так и не обращается, урну захоранивают в могилу для невостребованных прахов на кладбище. Информация о погребенных хранится в администрации крематория.

Территорию крематория, на которой расположен колумбарий, чистят круглый год. На кладбище с наступлением зимы добраться до могилы часто бывает сложно.

Барнаульский крематорий. 26 января 2015. Анна Зайкова , altapress.ru

«Колумбарий построен на 10 тыс. ячеек. В Китае или Японии люди ждут по 5−6 лет, чтобы сделать захоронение, у нас очереди пока нет», — объясняет Чумаченко.