Как идея «сплошной коллективизации» Сталина привела к раскулачиванию и гибели миллионов людей

27 декабря 1929 года Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин произнес речь «К вопросам аграрной политики в СССР», в которой фактически поставил задачу провести «сплошную коллективизацию» крестьянских хозяйств. Процесс насильственной коллективизации и раскулачивания привел к гибели миллионов людей. Страна пережила тысячи восстаний, массовое переселение и голод. О том, как и почему это произошло и к чему привело — в материале altapress.ru.

Речь Сталина

27 декабря 1929 года на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов прозвучала программная речь Генсека ЦК ВКП Иосифа Сталина «К вопросам аграрной политики в СССР». В ней Сталин объявил о начале развертывания сплошной коллективизации сельского хозяйства и о переходе «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества» к «политике ликвидации кулачества как класса», пишет calend.ru.

Что этому предшествовало

В XX веке зажиточные крестьянские дворы назвали «кулацкими хозяйствами», а их хозяев — «кулаками». После перехода к новой экономической политике (НЭПу) этих хозяйств стало больше, и в 1927-м оказалось свыше миллиона.

Власти начали облагать «кулаков» высокими налогами. Тогда крестьяне начали отказываться продавать хлеб по заниженным ценам. В стране разразился «хлебный кризис». Чтобы избежать срыва плана индустриализации, руководство страны решило ускорить проведение сплошной коллективизации, пишет histrf.ru.

Задачей коллективизации было забрать у зажиточных крестьян земли и передать их колхозам. К тому же власть занялась индустриализацией: в стране не хватало рабочих для промышленности. Взять людей можно было только из сельского хозяйства, где в 20-е годы было сосредоточено 80% населения. Но для этого нужно было провести реформу.

С помощью коллективизации хотели:

создать крупное сельскохозяйственное производство для того , чтобы обеспечивать страну мясом , хлебом и сырьем,

чтобы обеспечивать страну мясом хлебом и сырьем, увеличить в сжатые сроки поставки продовольствия в быстрорастущие в ходе индустриализации города,

освободить людей от тяжелой ручной работы в крестьянствах для работы на заводов и фабриках. Это было возможно благодаря внедрению в колхозы техники , которая сможет заменить миллионы крестьян,

которая сможет заменить миллионы крестьян, увеличить экспорт зерна с помощью колхозного производства , а на вырученные деньги покупать технику для советских заводов.

Плакат 1920 года. Авторы — Иванова и Мирзаянц. www.flickr.com/photos/lselibrary/3273571261

Как от сплошной коллективизации пришли к раскулачиванию

Людей, которые уклонялись от коллективизации, считали преступниками. Крестьянам угрожали, что если они не вступят в колхозы, то в селе закроют рынки и церкви. Имущество тех, кто сопротивлялся коллективизации, конфисковывали.

Зимой 1929−1930 годах крестьяне насильно согнали на колхозный двор свой скот. Однако кто, как и на какие средства будет кормить скотину зимой — руководство страны не предусмотрело.

Поэтому большинство животных погибло через несколько дней. В первое время с колхозов было нечего брать. В стране начали испытывать большую нехватку продовольствия, чем ранее.

Некоторые зажиточные крестьяне открыто выступали против местных властей. В ответ на местах перешли к раскулачиванию и даже ввели нормы по районам. Арендовать земли и использовать наемный труд было запрещено.

Согласно постановлению 1930 года, кулачество делили на три категории:

первая — контрреволюционный актив — подлежала аресту и могла быть приговорена к смертной казни,

вторая — богатые местные кулацкие авторитеты — подлежала выселению в отдаленные районы,

третья — остальные кулаки — расселению в пределах района.

Неопределенность в характеристиках этих групп привела к тому, что людей делили по своему усмотрению. В некоторых районах к кулакам приписывали даже тех, у кого было две коровы или хороший дом.

Людей, которые сопротивлялись созданию колхозов, на законных основаниях репрессировали. К началу 1932 года из собственных домов выселили 1,4 млн человек, из них несколько сот тысяч людей отправили в отдаленные районы страны на принудительные работы — рубить лес на Урале и Дальнем Востоке, в Карелии и Сибири. Много людей погибло в пути или после прибытия на место. Обычно «спецпереселенцев» высаживали в лесу или степи, где ничего не было. При этом раскулаченные люди могли взять с собой в «ссылку» багаж весом не более 480 кг. Остальное их имущество изымали и распределяли между колхозами и бедняками.

Репрессии в СССР. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

К чему привело раскулачивание

«Плюсы»

В 1934 году объявили о завершающем этапе коллективизации. Крестьян больше не делили на бедняков, «середняков» и «кулаков». К 1937 году 93% крестьянских хозяйств объединили в колхозы и совхозы. Колхозники работали за «трудодни» — отметку за выход на работу — и получали часть произведенной продукции.

Коллективизация решила проблему перевода средств из аграрного сектора в промышленность, снабдила армию и города с/х продуктами, решила проблему экспортных поставок хлеба и сырья. В годы первой пятилетки 40% экспортной выручки дал экспорт зерна.

Организация крупных хозяйств и внедрение техники позволило перевести людей из с/х на стройки и в сферу промышленности.

Важным результатом коллективизации стал индустриальный скачок.

«Минусы»