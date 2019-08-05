Споем вместе: «Ростелеком» поддержал талантливых барнаульских детей

«Ростелеком» в Барнауле выступил генеральным партнером конкурса детских талантов «Лучше всех». Оператор помог провести праздник с награждением победителей, а также рассказал родителям об услуге «Видеонаблюдение». Организатором конкурса выступила территория детских праздников «Сказка Холл"*.

Горожане представили на конкурс 90 видеороликов, которые размещали в Instagram c хештегом #барнауллучшевсех. В конкурсных роликах дети пекли пирожки, ставили научные опыты, пели и читали стихи. Призеры определялись по четырем возрастным категориям. Обладателям звания «Лучше всех» «Ростелеком» подарил акустические колонки и рюкзаки. Одним из победителей конкурса компания назвала инвалида-колясочника с диагнозом ДЦП Максима Трофимова. В своем ролике Максим, исполняя песню, встает с инвалидного кресла и смело делает несколько шагов.

На уличной сцене перед зрителями выступили эквилибристка, битбоксер, девочка с танцем фламенко и другие талантливые дети. Для праздничной атмосферы оператор разместил на площадке фотозону, шоу-шар, пригласил ростовых кукол и аниматоров.

Презентуя услугу «Видеонаблюдение», специалисты «Ростелекома» рассказали о том, как удаленно управлять домашней видеокамерой. Например, родители могут делать со смартфона голосовые вызовы, получать уведомления и сообщения о важных событиях, просматривать записанное видео.

Полина Азмеева,

член жюри конкурса , ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома»:

Талант не останется незамеченным — с таким посылом мы участвовали в организации мероприятия. Чтобы видеть, сколько времени дети проводят за учебой, а сколько занимаются творчеством, мы советуем родителям подключить услугу ˮВидеонаблюдениеˮ. Тогда у них появится дополнительная возможность помочь ребенку сделать правильный выбор и лучше организовать его свободное время.

Справка

«Видеонаблюдение» — ключевая услуга инновационного коробочного продукта «Умный дом. Особенностью технологии является использование облачного сервиса. Для пользования услугой необходимо приобрести IP-камеру, подключить ее к локальной сети и провести настройку техники. Чтобы вести дистанционное наблюдение и просматривать видеозаписи абоненту достаточно установить на смартфон (компьютер, ноутбук, планшет) специальное приложение. Видеоролики хранятся на сервере компании в течение недели. Действующим абонентам «Ростелекома» видеокамера предоставляется в рассрочку на два года. Оставить заявку на подключение и получить консультацию можно по бесплатному номеру 8−800−1000−800.

*Территория детских праздников «Сказка Холл» @skazka_hall — банкет холл нового формата с комплексом развлекательных и познавательных услуг. Компания является партнером программы лояльности «Ростелекома». При заказе услуг в «Сказке Холл» абоненты и сотрудники «Ростелекома» получают скидку в размере 10%.