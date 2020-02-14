Спокойно, без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

В выходные 15 и 16 февраля погода в Алтайском крае будет спокойной, без осадков и с небольшим «минусом». Это следует из прогноза Алтайского ЦГМС.

15 февраля

Ночью температура воздуха по краю составит −9… −14 градусов, по северу до -20. Днем ожидается −3… −8 градусов, по югу до +3 градусов. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

В Барнауле ночью −12… −14 градусов, днем −4… −6 градусов. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с,

16 февраля

В крае ночью будет −10… −15 градусов, местами до -20 градусов. Днем ожидается −2… −7 градусов, по югу до +3. Без осадков. Ветер южный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночная температура составит −15… −17 градусов, днем прогнозируют −4… −6 градусов. Без осадков. Направление и сила ветра не изменятся.