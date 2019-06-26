«Спортивный мужик» из Алтайского края набрал 9 миллионов просмотров на YouTube

Свои видеоролики Владимир Сергеев посвящает ЗОЖу, тренировкам и здоровому питанию. Например, блогер рассказывает, как отказался от глютена и к чему это привело, «зачем мужику растяжка», главные признаки старения и так далее.
«Воркаут и калистеника, бодибилдинг и фитнес — спорт и здоровый образ жизни в любом возрасте. Бросай вредные привычки и прокачай своё тело», — так описал автор свой канал.
Житель Камня-на-Оби привлекает внимание не только россиян, в числе его поклонников немало и зарубежной публики, пишут «Каменские известия».