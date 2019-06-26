«Спортивный мужик» из Алтайского края набрал 9 миллионов просмотров на YouTube

45-летний житель Камня-на-Оби Владимир Сергеев стал самым популярным видеоблогером Каменского района. Его канал «Спортивный мужик» на YouTube набрал более 9 млн просмотров за время существования. Ролики каменца смотрит аудитория в почти 63 тысяч человек.