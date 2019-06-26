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Жизнь

«Спортивный мужик» из Алтайского края набрал 9 миллионов просмотров на YouTube

45-летний житель Камня-на-Оби Владимир Сергеев стал самым популярным видеоблогером Каменского района. Его канал «Спортивный мужик» на YouTube набрал более 9 млн просмотров за время существования. Ролики каменца смотрит аудитория в почти 63 тысяч человек.

"Спортивный мужик" Владимир Сергеев.
"Спортивный мужик" Владимир Сергеев.
Скриншот видео

Свои видеоролики Владимир Сергеев посвящает ЗОЖу, тренировкам и здоровому питанию. Например, блогер рассказывает, как отказался от глютена и к чему это привело, «зачем мужику растяжка», главные признаки старения и так далее.

«Воркаут и калистеника, бодибилдинг и фитнес — спорт и здоровый образ жизни в любом возрасте. Бросай вредные привычки и прокачай своё тело», — так описал автор свой канал.

Житель Камня-на-Оби привлекает внимание не только россиян, в числе его поклонников немало и зарубежной публики, пишут «Каменские известия».

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