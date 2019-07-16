«Спортивный мужик» из Камня-на-Оби рассказал о том, как воркаут и блог помогают побеждать лень и пивной живот

Несколько лет назад житель Алтайского края, 45-летний Владимир Сергеев, решил кардинально изменить свою жизнь. Он бросил вредные привычки и занялся «прокачкой» своего тела. Сейчас он — один из самых популярных в крае видеоблогеров. На его YouTube-канал «Спортивный мужик» подписаны почти 64 тыс. человек. За два года он набрал более 2 млн просмотров. В интервью altapress.ru Владимир рассказал, как начать новую жизнь в 40 лет, о мечте превратить спорт в основную профессию и о том, как его хобби приносит пользу родному городу.

Краткое содержание

Революция в сознании

— Что подтолкнуло вас кардинально изменить свою жизнь?

— Изменить что-то в жизни я решил после того, как понял, что хочу жить, а не «доживать». В 40 лет я почувствовал, что стремительно набираю вес. Физическая сила стала уже не та, что была раньше. Я понял, что с годами становлюсь слабее. А так как в юности я всерьез занимался спортом, то решил попробовать стать таким же активным и сильным, как раньше.

— И вы решили заняться спортом профессионально?

— Я не занимаюсь спортом профессионально. Сейчас для меня спорт — это просто образ жизни. Я себя по-другому не представляю. Я бы хотел поучаствовать в каких-то соревнованиях профессионально, но опять же в своей возрастной группе и весовой категории, чтобы силы с соперником были равны.

— Почему вы выбрали именно воркаут?

— Воркаутом называют любые тренировки, которые проходят не в помещении. Можно им заниматься в любых условиях, зная все упражнения, даже без какого-то дополнительного оборудования.

Мне больше нравятся занятия с собственным весом, без штанг и гантелей. Мой вес, мое тело и я. Так и занимаюсь — это более функционально.

Еще есть такое направление — калистеника. Это просто занятия с собственным весом, там точно никакого оборудования не подразумевается.

— Кем вы работали до спортивной известности?

— Я и сейчас работаю. У нас есть ателье, в котором я занимаюсь ремонтом швейного оборудования. Спорт — это образ жизни, но не средство для заработка.

— Может ли спорт из хобби превратиться в основную профессию?

— Сейчас я очень зациклился на спорте, на тренировках. Я вникаю во все и пробую что-то новое, узнаю, как работает организм, как он реагирует на разный тип тренировок и питание, поэтому да, может.

Если у меня будет возможность тренировать людей, я бы хотел поработать тренером в большом городе, потому что я чувствую в себе силы и мне есть что рассказать.

Я знаю, что могу принести пользу людям, которым около 40 лет. Думаю, им будет интересно, если с ними будет заниматься человек примерно их возраста, потому что я весь этот путь прошел сам и приобрел большой опыт.

— Вы получили дистанционно профильное образование в Москве. Как это было? Были ли сложности с обучением на расстоянии?

— Я выбрал Московскую академию бодибилдинга и фитнеса. Там была возможность получить образование дистанционно. Я досконально изучал предложенные материалы, видеоуроки, поэтому сдал экзамены раньше времени на «отлично». Обучение там серьезное, рассматривались вопросы, ответы на которые не найдешь в интернете.

Владимир Сергеев. vk.com/vvsergeev

Единомышленников мало

— Почему выбор остановился именно на такой площадке , как YouTube , а не , к примеру , Instagram?

— На Youtubе можно загрузить длинное видео, в Instagram такого нет. Когда я снимаю видео и выкладываю его, оно всегда остается доступным в поиске. К примеру, человек ищет видео по определенной теме, и ему может и мой ролик попастся тоже.

Сейчас я также начал развивать свой Instargam. Он удобен тем, что можно создавать короткие и информативные посты. Может быть, длинные ролики я буду выставлять на Youtube реже, а в Instagram — всякие разные посты.

— Вы «раскручивали» специально свой канал?

— Специально не раскручивал, просто снимал видео. Единственное, на каналах других спортивных блогеров писал комментарии, свое отношение к тому, что они советуют. Часто мои комментарии набирали много лайков и были «наверху». За счет этого ко мне переходили на канал, кто-то подписывался. Так и появились мои первые подписчики.

Сейчас все нестабильно, бывает, какое-то видео может сразу «выстрелить» и за два-три дня набрать миллион просмотров. Но я все равно стараюсь снимать больше видео и делать интересный контент.

— Как отреагировала ваша семья на решение стать видеоблогером?

— Не было такого, что в какой-то момент я пришел и объявил им — становлюсь видеоблогером. Я начал снимать и выкладывать видео, когда уже получил определенный опыт. Семья отнеслась хорошо. Что ж плохого? Здоровый образ жизни, небольшой дополнительный заработок.

— Как изменилась ваша жизнь в Камне-на-Оби после этого?

— На улице иногда узнают, бывают такие случаи. Но город наш — маленький, и единомышленников у меня мало. А может быть, я попросту их не знаю.

К сожалению, к спорту многие мои ровесники относятся скептически: «Пожил уже, можно и расслабиться». У них даже в мыслях спорта нет. Но все можно изменить. Сейчас у нас в городе собираются построить воркаут-площадку — хорошую и современную. Жители города скидывались на нее все вместе.

Четыре совета начинающим спортсменам от Владимира Сергеева 1. Окружающие люди могут начать отговаривать вас от занятий спортом. Не поддавайтесь на провокации. Будут говорить, что это травмоопасно и можно покалечиться в процессе, могут попытаться сбить с пути: «Отдохни и выпей пива, пойдем куда-нибудь погуляем». Просто не обращайте на них внимание. Если задались целью — делайте. 2. Питание каждый человек должен подбирать под себя, потому что все индивидуально. Главное — питаться часто. Примерно пять раз в день, но понемногу. Важно соблюдать баланс белков, жиров, витаминов, минералов и клетчатки. Жиры исключать нельзя, а вот углеводы можно урезать вплоть до минимума. 3. Если решили заняться спортом — придется изменить режим дня. Обязательно нужно высыпаться. Если нет возможности лечь раньше, можно немного поспать днем или после работы, для восстановления сил. Это очень важно! 4. Помните, что спорт нужен вам для здоровья, а не здоровье для спорта. Некоторые спортсмены забывают об этом, оставляя свое здоровье на соревнованиях.

Что известно о Владимире Сергееве

Владимир Сергеев родился 13 апреля 1974 года.

Женат, двое детей. Семья владеет собственным бизнесом — ателье по пошиву и ремонту одежды.

Окончил ПТУ № 85 в Камне-на-Оби, затем — Московскую академию бодибилдинга и фитнеса.

Первая запись на YouTube — 7 июня 2017 года.

Софья Житина