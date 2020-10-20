Мэрия Барнаула прокомментировала жуткие фото школьного спортзала

В комитете по образованию якобы все время заявляют, что «денег нет и нужно подождать», пишет барнаулец, и вот уже на протяжении 13 лет спортивный зал рушится.
Активист написал несколько обращений: к министру образования края Максиму Костенко, в АКЗС, Барнаульскую гордуму и Госдуму с просьбой разобраться в ситуации.
Зданию, где находится школа, 65 лет, прокомментировали в администрации Барнаула. Само учебное заведение в нем работает с 2007 года.
Спортзал, пристроенный к основному зданию, в неудовлетворительном состоянии, признали власти.
Это единственная в городе открытая сменная школа, где образование могут получить взрослые. Учащиеся не посещают этот спортзал, а ходят в школу № 1, с которой есть договор на использования и зала, и спортплощадки.
«В настоящее время комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведёт инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортивного зала школы», — обещают в мэрии.