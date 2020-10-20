Мэрия Барнаула прокомментировала жуткие фото школьного спортзала

Спортзал барнаульской школы № 6 рушится на глазах. В соцсетях появились фото помещения, которое очевидно требует ремонта. Руководство школы неоднократно пыталось решить этот вопрос, но безрезультатно, уверяет активист Алексей Линник в группе Barnaul22.

В комитете по образованию якобы все время заявляют, что «денег нет и нужно подождать», пишет барнаулец, и вот уже на протяжении 13 лет спортивный зал рушится.

Активист написал несколько обращений: к министру образования края Максиму Костенко, в АКЗС, Барнаульскую гордуму и Госдуму с просьбой разобраться в ситуации.

Зданию, где находится школа, 65 лет, прокомментировали в администрации Барнаула. Само учебное заведение в нем работает с 2007 года.

Спортзал, пристроенный к основному зданию, в неудовлетворительном состоянии, признали власти.

Это единственная в городе открытая сменная школа, где образование могут получить взрослые. Учащиеся не посещают этот спортзал, а ходят в школу № 1, с которой есть договор на использования и зала, и спортплощадки.