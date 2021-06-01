Справедливороссы в Алтайском крае вручают награды юным лауреатам конкурса стипендиатов Александра Терентьев

В Алтайском крае награждают победителей конкурса стипендиатов депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. Торжественные церемонии уже прошли в Барнауле и районах края.

Свидетельствами и благодарственными письмами поощряют школьников, которые показывают достижения в спорте и при этом отлично учатся.

Ежегодно стипендиатами Александра Терентьева становятся 20 «отличных спортсменов» и «спортивных отличников». Победившие в конкурсе получают по 3000 рублей ежемесячно в течении всего учебного года.

Руководители местных отделений партии лично наградили стипендиатов из Советского, Мамонтовского, Зонального, Ключевского, Ребрихинского, Поспелихинского, Новичихинского и других районов. Без внимания не осталась даже сельская глубинка Залесовского района.

В краевом центре лауреатом конкурса стала 14-летняя отличница и гимнастка Ева Финашина. Ее поздравили в Краевой спортивной школе олимпийского резерва.

В тот же день у школьницы были соревнования по гимнастике — торжественное награждение оказалось для нее сюрпризом.

Благодарность от Александра Терентьева девочке вручила член Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Елена Афанасьева. Она похвалила спортсменку за успехи как в гимнастике, так и в учебе.

В Смоленском районе право на получение ежемесячной стипендии Александра Терентьева в течение всего следующего учебного года завоевал восьмиклассник Кировской средней школы Владимир Иванов. Его поздравляли на торжественной линейке.

Сертификат стипендиата футболисту из Санниково Сашу Бебекину, биатлонисту Платону Егорову из Бобровки и баскетболистке Алене Пантелеевой из села Первомайского вручал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.

Ребята окончили учебный год, поэтому для кого-то церемония была дома в неформальной дружественной обстановке.

А в Пещерке, одном из самых отдаленных сел Залесовского района, устроили целый праздник. Разовой стипендией награждали семиклассницу местной школы Варвару Виттенбек.

«Для Пещерки — это событие, и поздравить землячку пришли классный руководитель, родственники и соседи с цветами. Все прошло очень душевно и тепло. Поговорили о жизни в селе. Она очень тяжелая, но, несмотря на это, люди хотят жить в нормальных условиях. Много детей на улицах», — сказал Олег Боронин.

Ребята благодарили партию и Александра Терентьева за нужный конкурс и материальную поддержку. Такое подспорье будет мощным стимулом для детей в достижении успехов в учебе и спортивном мастерстве, отметили родители многих стипендиатов.

Проект — Стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае уже более 11 лет.