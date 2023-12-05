5 декабря
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Жизнь

Спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза, выяснили эксперты Yota

В России более чем в полтора раза выросла посещаемость психологических онлайн-сервисов в 2023 году, сообщают аналитики Yota. Вместе с этим у ресурсов на 81% увеличился и интернет-трафик. А время, потраченное россиянами на онлайн-психологов, выросло на треть.

Девушка с ноутбуком.
Девушка с ноутбуком.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (22%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (17%).

Лучшие темпы роста демонстрирует молодое поколение (14-20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.

Кто пользуется сервисами психотерапии.
Кто пользуется сервисами психотерапии.
Источник: компания Йота.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно», число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (Зигмунд.Онлайн) (число пользователей сократилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk (ЮТолк) и Smart (Смарт).

В Сибири популярным ресурсом также стал онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Трафик на него составил 63%, что в 2 раза больше, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в топ-5 вошли портал Zigmund.Online, Alter (Алтер), YouTalk и Smart. Основное ядро активной аудитории составляют люди в возрасте 26-35 лет.

Сколько времени россияне проводили на сервисах психотерапии в 2023 году.
Сколько времени россияне проводили на сервисах психотерапии в 2023 году.
Источник: компания Йота.

По данным Yota, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. При этом новосибирцы чаще всего обращались за психологической поддержкой к психологам сайта

Топ городов, жители которых уделяли психотерапии больше всего времени, возглавила Рязань, где в среднем пользователь проводит 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. Также в пятерку лидеров вошли Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты).

Данные за первые 9 месяцев 2023 года сопоставлялись с аналогичным периодом 2022 года.

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