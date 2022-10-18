«Спроси у юриста»: покупка товара из интернет-магазина с наложенным платежом

Многие оплачивают товар, купленный в интернет-магазине, наложенным платежом. В этом случае продавец отправляет заказ без предоплаты — покупатель делает это при получении на почте. Но может возникнуть ситуация, когда товар оказался некачественным, а денежные средства уже отправлены, ведь вскрыть посылку без этого невозможно. Как в таком случае вернуть деньги и как обезопасить себя в такой сделке? Ответ на этот вопрос можно получить в видеоролике проекта «Спроси у юриста».

«Спроси у юриста» — это совместный проект Центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС и Публичного центра правовой информации Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Студенты юридического факультета академии под руководством практикующих юристов анализируют спорные ситуации в сфере защиты прав потребителей и разъясняют, как себя вести в различных ситуациях.

— Все желающие могут получить бесплатную юридическую помощь от консультантов Центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС. Вас проконсультируют по различным вопросам и спорным ситуациям в области гражданского, трудового, семейного, жилищного и иных отраслей права, помогут составить процессуальные документы, разъяснят права и посодействуют защите законных интересов, — говорит Светлана Рыбакова, директор Центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Студенты и преподаватели академии ждут вас каждый четверг с 10 до 12 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5, информационно-сервисная служба АКНУБ им. В.Я. Шишкова (1 этаж), контактный телефон: 8 (3852) 506−626.

Кроме того, получить консультацию можно в Центре «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, аудитория В108. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3852) 504−171 и e-mail: yurklinika-asapa@mail.ru.

Приглашаем вас совершить виртуальное путешествие по академии.