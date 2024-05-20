Напомним, что Штань попалась на мошенничестве с госсубсидиями. В 2021 году ей назначили три года условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Тем не менее даже такое лояльное наказание ее не устроило, с начала прошлого года Штань дважды обращалась в Центральный районный суд Барнаула с просьбой отменить свое условное осуждение до истечения испытательного срока и снять судимость.

Однако в марте 2023 года ей отказали, а в августе того же года — вернули заявление. Последнюю попытку женщина предприняла в марте 2024 года, Судья Лариса Чистеева рассмотрела поступившие ей материалы в конце апреля, удовлетворив прошение. Записи о каких-либо жалобах на этот вердикт в карточке дела отсутствуют.

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

Что за дело Стеллы Штань

Напомним, что экс-чиновницу обвинили в мошенничестве, это было связано с махинациями при продаже нежилого помещения директору детсада Happy Baby Елене Воротниковой. У Воротниковой не было нужной суммы для покупки, ей не помогла даже субсидия по государственной программе о поддержке предпринимательства.

Однако тогда две женщины нашли выход и изготовили фиктивные документы, в том числе договор-купли продажи, в котором цена помещения была существенно завышена. Эти документы они передали в управление образования и молодежной политики Алтайского края.

Таким образом, Воротниковой удалось получить субсидию размером 14 млн рублей. Но эти деньги перешли к Штань. По этому делу осудили не только Штань, Воротникова тоже получила условный срок на три года и штраф 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в отношение Антона Шеломенцева завели еще одно уголовное дело.

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