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Жизнь

Спустя 10 лет в алтайском селе вместо «миринды» из крана потечет нормальная вода

Жители села Смоленское в Алтайском крае почти 10 лет были вынуждены пользоваться ржавой водой, которая текла у них их кранов. Ситуация исправилась только после вмешательства депутата Госдумы.

Ржавая вода.
Ржавая вода.
altapress.ru

Местные жители попросили помощи у справедливороссов. Депутат Госдумы Александр Терентьев выслушал проблему на личном приеме с одной их жительниц села, сообщила пресс-служба партии.

Парламентарий обратился в необходимые инстанции. До этого все попытки обращений жителей в администрацию были тщетны.

Только после проверок и результатов анализов воды, спустя два месяца стало известно, что средства на новую скважину в размере 2,8 млн рублей нашлись.

«Вы подарили нам самый долгожданный подарок», — благодарит партийцев жительница села.

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