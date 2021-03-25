Спустя 10 лет в алтайском селе вместо «миринды» из крана потечет нормальная вода

Жители села Смоленское в Алтайском крае почти 10 лет были вынуждены пользоваться ржавой водой, которая текла у них их кранов. Ситуация исправилась только после вмешательства депутата Госдумы.

Местные жители попросили помощи у справедливороссов. Депутат Госдумы Александр Терентьев выслушал проблему на личном приеме с одной их жительниц села, сообщила пресс-служба партии.

Парламентарий обратился в необходимые инстанции. До этого все попытки обращений жителей в администрацию были тщетны.

Только после проверок и результатов анализов воды, спустя два месяца стало известно, что средства на новую скважину в размере 2,8 млн рублей нашлись.

«Вы подарили нам самый долгожданный подарок», — благодарит партийцев жительница села.