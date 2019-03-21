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Жизнь

Спустя три дня найден молодой барнаулец, который не вернулся с работы домой

17 марта в барнаульских пабликах и СМИ была опубликована информация о 22-летнем молодом человеке, который ушел на работу и не вернулся.

Поисковый отряд "Лиза Алерт".
Поисковый отряд "Лиза Алерт".
vk.com/la_altay

20 марта поздно вечером появилась информация о том, что парня нашли живым. Подробности исчезновения и обнаружения не разглашаются.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» благодарят всех, кто принимал участие в поисках.

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