Спустя три дня найден молодой барнаулец, который не вернулся с работы домой

20 марта поздно вечером появилась информация о том, что парня нашли живым. Подробности исчезновения и обнаружения не разглашаются.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» благодарят всех, кто принимал участие в поисках.
17 марта в барнаульских пабликах и СМИ была опубликована информация о 22-летнем молодом человеке, который ушел на работу и не вернулся.
20 марта поздно вечером появилась информация о том, что парня нашли живым. Подробности исчезновения и обнаружения не разглашаются.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» благодарят всех, кто принимал участие в поисках.
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