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Жизнь

Спустя три года в Санниково появится вымоленная у Медведева горячая вода

В трех пятиэтажных домах села Санниково Первомайского района в ближайшее время появится горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба алтайских судебных приставов.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Газовую котельную, от которой «питаются» многострадальные пятиэтажки построили в 2002 году.

Потом котельная вышла из строя и уже три года не подает жителям горячую воду. Глава района Александр Иванов рассказывал, что для ее ремонта требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей. Таких денег в бюджете района нет.

Но жители не сидели на месте. Они обратились в суд с требованием признать незаконным бездействие коммунальных служб. И суд их поддержал. Однако обслуживающие компании оттягивали исполнение требований суда, ссылаясь на технические трудности при ремонте водоснабжения.

Тогда в дело вмешались судебные приставы.

«После проведения мер принудительного характера подрядчик выполнил ремонтные работы в газовой котельной. Демонтировано и заменено оборудование для подогрева горячей воды, куплен новый котел и подготовлен фундамент для его установки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время запустят новое оборудование и у жителей села появится горячее водоснабжение.

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