Спутник лучше столицы. Новоалтайск оказался самым комфортным городом в Алтайском крае

Единственным городом Алтайского края, набравшим в рейтинге Минстроя России 180 баллов по индексу качества городской среды, стал Новоалтайск. Барнаулу не хватило всего одного балла, чтобы стать благоприятным городом для проживания. Отсутствие в числе лидеров этого рейтинга Белокурихи выглядит удивительным.

Индекс качества городской среды был определен Минстроем РФ совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка». Если город набирал 180 и более баллов, он попадал в зеленую группу. Если меньше — в красную — некомфортную.

В итоге 77% российских городов из попавших в рейтинг 1114 оказались в красной зоне — жить там некомфортно.

Как определяли индекс

Интегральный показатель (индекс) вычислялся на основе оценок шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. В свою очередь, каждый тип городских пространств оценивается по шести критериям. Таким образом, всего было изучено 36 критериев оценки городской жизни.

Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин.

К критериям оценки, частности, относились такие понятия, как безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления.

Средний балл по Алтайскому краю оказался равен 156. Лучший результат показал Новоалтайск, у него 180 баллов. На шаг позади остался Барнаул — 179 баллов. В конце списка оказался Горняк — 127 баллов.

Раздача баллов

Новоалтайск стал лидером среди городов Алтайского края по критерию «"Жилье и прилегающие пространства», набрав 48 баллов. Это самый высокий балл по одному критерию среди всех городов региона.

Автомобили в Барнауле. Вид на правый берег Оби с Нагорного парка. Анна Зайкова

Барнаул стал несомненным лидером всего по одному критерию — «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства», причем только столице региона удалось показать положительный результат по данному типу пространства.

Кроме того, по трем из 6 критериев Барнаул набрал больше половины баллов. Только жилье, уличная сеть и общественно-деловая инфраструктура Барнаула оценены экспертами как «благоприятные».

Для сравнения: Горно-Алтайск набрал 162 балла.

Горняк и Славгород не смогли набрать половины баллов ни по одному из 6 критериев.

Белокуриха. altairegion22.ru

В каком городе Алтайского края жить наиболее комфортно