Спутник лучше столицы. Новоалтайск оказался самым комфортным городом в Алтайском крае

Индекс качества городской среды был определен Минстроем РФ совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка». Если город набирал 180 и более баллов, он попадал в зеленую группу. Если меньше — в красную — некомфортную.
В итоге 77% российских городов из попавших в рейтинг 1114 оказались в красной зоне — жить там некомфортно.
Как определяли индекс
Интегральный показатель (индекс) вычислялся на основе оценок шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. В свою очередь, каждый тип городских пространств оценивается по шести критериям. Таким образом, всего было изучено 36 критериев оценки городской жизни.
К критериям оценки, частности, относились такие понятия, как безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления.
Средний балл по Алтайскому краю оказался равен 156. Лучший результат показал Новоалтайск, у него 180 баллов. На шаг позади остался Барнаул — 179 баллов. В конце списка оказался Горняк — 127 баллов.
Раздача баллов
Новоалтайск стал лидером среди городов Алтайского края по критерию «"Жилье и прилегающие пространства», набрав 48 баллов. Это самый высокий балл по одному критерию среди всех городов региона.
Барнаул стал несомненным лидером всего по одному критерию — «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства», причем только столице региона удалось показать положительный результат по данному типу пространства.
Кроме того, по трем из 6 критериев Барнаул набрал больше половины баллов. Только жилье, уличная сеть и общественно-деловая инфраструктура Барнаула оценены экспертами как «благоприятные».
Для сравнения: Горно-Алтайск набрал 162 балла.
Горняк и Славгород не смогли набрать половины баллов ни по одному из 6 критериев.
В каком городе Алтайского края жить наиболее комфортно
- Новоалтайск — 180 баллов.
- Барнаул — 179 баллов.
- Белокуриха — 176 баллов.
- Бийск — 168 баллов.
- Алейск — 166 баллов.
- Рубцовск — 156 баллов.
- Яровое — 156 баллов.
- Заринск — 147 баллов.
- Змеиногорск — 144 балла.
- Камень-на-Оби — 143 балла.
- Славгород — 135 баллов.
- Горняк — 126 баллов.