Спутник «засёк», как от Антарктиды откололся гигантский айсберг весом 315 млрд тонн

Огромный айсберг под названием D-28 откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике.

Откол ледника обнаружили с помощью снимков со спутника.

Земля из космоса. Спутник. СС0

Гигантская глыба откололась рядом с районом ледовым шельфом Шатающийся зуб, за которым ученые наблюдали на протяжении почти 20 лет, сообщает РИА Новости.

The new D28 iceberg (~1582km²) that recently calved from Amery ice shelf ????????is nicely shown in the latest @CopernicusEU #sentinel1 satellite imagery ????️. @helenafricker pic.twitter.com/SLHWpqHFWP — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 сентября 2019 г.

Площадь отколовшегося айсберга составляет 1636 квадратных километров, а весит он 315 млрд тонн.

Предсказание

Впервые трещину на передней части ледяного шельфа исследователи заметили в начале 2000-х годов и предсказали, что большой айсберг отколется в период с 2010 по 2015 годы.

Однако откол айсберга произошел не в том месте, где они ожидали.

Климат

Явление не связано со сменой климата — оно является частью нормального цикла шельфового ледника, где крупные случаи разлома наблюдаются каждые 60−70 лет, пишет bfm.ru.

Направление

Приливы и ветер будут гнать айсберг на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает, пишет mail.ru.

Уровень моря

Откол айсберга никак не повлияет на уровень моря, поскольку ледяной шельф уже плавал «как кубик льда в стакане воды».