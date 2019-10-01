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2 октября 2°C

Спутник «засёк», как от Антарктиды откололся гигантский айсберг весом 315 млрд тонн

Огромный айсберг под названием D-28 откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Откол ледника обнаружили с помощью снимков со спутника.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Гигантская глыба откололась рядом с районом ледовым шельфом Шатающийся зуб, за которым ученые наблюдали на протяжении почти 20 лет, сообщает РИА Новости.

Площадь отколовшегося айсберга составляет 1636 квадратных километров, а весит он 315 млрд тонн.

Предсказание

Впервые трещину на передней части ледяного шельфа исследователи заметили в начале 2000-х годов и предсказали, что большой айсберг отколется в период с 2010 по 2015 годы.

Однако откол айсберга произошел не в том месте, где они ожидали.

Климат

Явление не связано со сменой климата — оно является частью нормального цикла шельфового ледника, где крупные случаи разлома наблюдаются каждые 60−70 лет, пишет bfm.ru.

Направление

Приливы и ветер будут гнать айсберг на запад. Потребуется несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает, пишет mail.ru.

Уровень моря

Откол айсберга никак не повлияет на уровень моря, поскольку ледяной шельф уже плавал «как кубик льда в стакане воды».

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0
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