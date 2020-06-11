«Сравниваю с автоматом Калашникова»: отзывы о популярных алтайских сеялках

Как оказалось , в крае себя давно зарекомендовали итальянцы Maschio Gaspardo

Сельская загадка: они не ломаются, запчасти к ним не ищут, а сеют они быстро и точно… Правильно, это ярко красные орудия от Гаспардо. На Алтае они себя уже отлично зарекомендовали. К примеру, восьми рядковая сеялка MTR-8 просто любимица фермеров. А почему?

Руководитель хозяйства «Боровое» Баевского района Алтайского края Эдуард Вайгандт

«Они очень простые и надежные, я их всегда сравниваю с автоматом Калашникова. Безотказная сеялка», — с улыбкой говорит руководитель передового хозяйства «Боровое» Эдуард Вайгандт. Бизнесмен купил одну из сеялок в 2012-ом, а она, по его словам, как новая до сих пор.

Механизаторы в свою очередь радуются простому управлению. Забился сошник откуда падает семечка — датчик с фотоэлементом дает сигнал на дисплей, где обозначается нерабочая секция. Пошел, прочистил и вперед…

По запчастям — каждый год фермеры меняют высевающие диски. Это расходник, к которому надо относиться очень внимательно. Не поменяешь — нарушишь вакуум и точность высева, потеряешь урожай.

Пулемет на посевной

Итальянцы восхищаются не только скоростью своих знаменитых спорткаров, но увеличивают и скорость сева. Высевающий аппарат Chrono от Гаспардо поднял производительность на 50% за счет возможности увеличения скорости хода до 15 км/ч. И все это благодаря новейшей конструкции высевающего аппарата.

При увеличении скорости более 10 км/ч классический высевающий аппарат начинает сбиваться и расстояние между семенами в борозде становится неравномерным, а это уже брак при посеве.

В аппарате Chrono две воздушные линии. Вентилятор создает вакуум в высевающем аппарате, а независимый объемный шестеренчатый компрессор создает избыточное давление. Воздух от компрессора поступает непосредственно к сошнику и достреливает семя. За счет этого значительно увеличивается точность посева.

Непосредственно по дну борозды идет прикатывание семян маленьким колесом, для того чтобы не допустить отскока посевного материала. Его придавливает к почве. Большие V-образные прикатывающие колеса закрывают борозду. Более того, помимо бака для удобрения на новые сеялки с аппаратом Chrono устанавливается микрогранулятор, что позволяет вносить препарат в микродозах.

Ведущий инженер агроэкспертной компании «Мустанг-Сибирь» Александр Магель дает по новым сеялкам такой комментарий:

«Скорость в 15 км/ч — это, по сути, увеличение скорости посева в полтора раза, без потери качества. А значит, что фермеры в кратчайшие сроки засеют максимальную площадь. Считаю преимуществом, что воздух всасываемый вентилятором и компрессором защищены фильтрами, которые удлиняют срок службы этих узлов».

Принять участие в демо-показе новой сельхозтехники и получить запчасти в кратчайшие сроки вы можете в крупнейшей агроэкспертной компании Алтайского края «Мустанг-Сибирь».

Официальный дилер Maschio Gaspardo в Алтайском крае — компания «Мустанг-Сибирь».

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