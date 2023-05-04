Сразу два астрономических события смогут наблюдать жители Барнаула 5 мая

В ночь с 5 на 6 мая жители Барнаула смогут наблюдать за полнолунием и лунным полутеневым затмением. В это время Луна приобретет слегка красноватый оттенок. Об этом сообщает "Наблюдательный Барнаул".

В ночь с 5 на 6 мая произойдет сразу два астрономических события - полнолуние и лунное полутеневое затмение. Максимальная фаза последнего достигнет 98,8%.

"Полутеневое лунное затмение - это промежуток времени, в который Луна в полной фазе находится в полутени Земли. Можно будет увидеть слабо заметное красное свечение лунного диска.", - объясняют в сообществе.

Затмение начнется 5 мая в 22:15 и закончится 6 мая в 2:31.

Однако невооруженным глазом затмение не сильно заметно. Поэтому сообщество организует публичные астрономические наблюдения для желающих посмотреть в телескоп с 22:30 до 23:00.