Сошел с орбиты спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Спутник «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС .

Он вошел в атмосферу 3 мая и сгорел там.

Год запуска

Аппарат вывели на орбиту с космодрома Плесецк в 1992 году и предназначался для раннего предупреждения о ракетном нападении. В 1995-м он перестал работать.

Ранее за три секунды до старта отменили запуск ракеты с американскими военными спутниками. О причинах отмены неизвестно.

Также за две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту. Причина — неполадки в системе стартового комплекса. Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома имени Кеннеди.

Между тем спутник-разведчик улетел с северокорейского полигона. КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника.