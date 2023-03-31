31 марта
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Политика

За три секунды до старта отменили запуск ракеты с американскими военными спутниками

Запуск ракеты Falcon 9 с 10 с военными спутниками новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), отменен за три секунды до старта, сообщает «Интерфакс».

Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
Запуск ракеты Falcon 9 30 мая 2020 года.
www.nasa.gov

О причинах отмены неизвестно.

Ранее за две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту. Причина — неполадки в системе стартового комплекса.

Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома имени Кеннеди.

Между тем спутник-разведчик улетел с северокорейского полигона. КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника.

Разработку первого военного разведывательного спутника в КНДР планируют завершить к апрелю 2023 года.

В 2016 году сообщалось, что запущенный Северной Кореей спутник совершает беспорядочные движения на земной орбите.

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