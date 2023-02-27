27 февраля
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Происшествия

За две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту

NASA за две минуты до старта отменило запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Crew Dragon.
Crew Dragon.
wikipedia.org.

Причина — неполадки в системе стартового комплекса, сообщает «Интерфакс».

На Crew Dragon 6 к МКС должны были отправиться американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома имени Кеннеди, напоминает bfm.ru.

Ранее метеороид пробил обшивку «Союза». Мировому сообществу необходимо объединить усилия для борьбы с космическим мусором и другими объектами, которые могут нанести вред космическим аппаратам на орбите., заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Метеорит и мусор

Ранее глава «Роскосмоса» назвал возможные причины разгерметизации «Прогресса» и «Союза». Повреждения одинаковые.

На кораблях повреждены обшивки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает, что повреждение случилось из-за попадания в корабли метеорита или космического мусора.

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