Метеорит врезался в пристыкованные к МКС «Прогресс» и «Союз». Версии ЧП

Однако причины их появления могут быть разными, сообщает «Интерфакс».

На кораблях повреждены обшивки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает, что повреждение случилось из-за попадания в корабли метеорита или космического мусора.

Что произошло

Разгерметизация корабля «Прогресс МС-21» произошла после стыковки с МКС, указывает bfm.ru. К международной космической станции также пристыкован корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором.

Запуск отложили

Откладывается запуск «Союза МС-23», который должен забрать на Землю экипаж МКС, пишет Газета.Ru. Корабль должен вернуть на землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Ранее фрагмент российского спутника «Космос-1408» стал угрозой для МКС.