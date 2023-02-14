14 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Метеорит врезался в пристыкованные к МКС «Прогресс» и «Союз». Версии ЧП

Глава «Роскосмоса» назвал возможные причины разгерметизации «Прогресса» и «Союза». Повреждения одинаковые.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Однако причины их появления могут быть разными, сообщает «Интерфакс».

На кораблях повреждены обшивки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает, что повреждение случилось из-за попадания в корабли метеорита или космического мусора.

Что произошло

Разгерметизация корабля «Прогресс МС-21» произошла после стыковки с МКС, указывает bfm.ru. К международной космической станции также пристыкован корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором.

Запуск отложили

Откладывается запуск «Союза МС-23», который должен забрать на Землю экипаж МКС, пишет Газета.Ru. Корабль должен вернуть на землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Ранее фрагмент российского спутника «Космос-1408» стал угрозой для МКС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость