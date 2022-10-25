Фрагмент российского спутника «Космос-1408» стал угрозой для МКС

Корабль «Прогресс МС-20» скорректировал орбиту МКС для уклонения от космического мусора.

Угрозу представлял фрагмент российского спутника «Космос-1408». Он мог пройти в непосредственной близости от МКС.

Станцию подняли на 880 метров, сообщает ТАСС.

На борту

Сейчас на МКС работает в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты, напоминает bfm.ru.

Цифра

За все время полета МКС проведено 328 коррекций высоты ее орбиты.

Уничтожение

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение советского спутника на орбите.

В рамках испытаний российская противоспутниковая ракета поразила недействующий российский аппарат «Целина-Д». Этот спутник находился на орбите с 1982 года.