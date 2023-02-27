Метеороид пробил обшивку «Союза», заявил глава Роскосмоса

Мировому сообществу необходимо объединить усилия для борьбы с космическим мусором и другими объектами, которые могут нанести вред космическим аппаратам на орбите., заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

Дело в том, что в декабре прошлого года метеороид пробил систему охлаждения российского корабля «Союз МС-22».

По мнению главы Роскосмоса, это «серьезный звоночек» для мировой космонавтики. И странам нужно объединиться, что парировать возможные угрозы, пишет bfm.ru.

После повреждения корабля катастрофических 70 градусов достигала температура на борту поврежденного «Союза».

На борту корабля также находятся приборы, не приспособленные для высоких температур, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, при 40 или 50 градусах микросхемы уже начинают вылетать.

Специалисты госкорпорации (ГК) намерены провести испытания поврежденного «Союза МС-22» в ходе его возвращения на Землю. Также корабль могут свести с орбиты по укороченной программе.

Метеорит и мусор

Ранее глава «Роскосмоса» назвал возможные причины разгерметизации «Прогресса» и «Союза». Повреждения одинаковые.

На кораблях повреждены обшивки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает, что повреждение случилось из-за попадания в корабли метеорита или космического мусора.

<Метеороид — небесное тело, промежуточное по размеру между космической пылью и астероидом.>