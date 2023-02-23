23 февраля
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Происшествия

Катастрофических 70 градусов достигала температура на борту поврежденного «Союза»

После утечки хладагента из системы терморегулирования «Союза МС-22» в декабре прошлого года температура на корабле достигала 60−70 градусов Цельсия, сообщает «Интерфакс».

Пилотируемый космический корабль "Союз".
Пилотируемый космический корабль "Союз".
Открытые источники в Интернете (СС0)

На борту корабля также находятся приборы, не приспособленные для высоких температур, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, при 40 или 50 градусах микросхемы уже начинают вылетать.

Специалисты госкорпорации (ГК) намерены провести испытания поврежденного «Союза МС-22» в ходе его возвращения на Землю. Также корабль могут свести с орбиты по укороченной программе.

Посадочная площадка

Возвращение на Землю поврежденного корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме намечено на конец марта, спускаемый аппарат корабля должен приземлиться на штатной посадочной площадке в Казахстане.

Метеорит и мусор

Ранее глава «Роскосмоса» назвал возможные причины разгерметизации «Прогресса» и «Союза». Повреждения одинаковые.

На кораблях повреждены обшивки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает, что повреждение случилось из-за попадания в корабли метеорита или космического мусора.

Запуск отложили

Откладывается запуск «Союза МС-23», который должен забрать на Землю экипаж МКС. Корабль должен вернуть на землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Ранее фрагмент российского спутника «Космос-1408» стал угрозой для МКС

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