Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары

Первое связано непосредственно с установлением в регионе высоких температур.
«В Алтайском крае в период с 22 по 27 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше», — говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.
Второй штормовой прогноз связан с установлением местами чрезвычайной пожароопасности.
В ближайшие трое суток по краю в отдельных районах также возможны кратковременные дожди, грозы.
Порывы ветра при грозах будет достигать 18 метров в секунду.