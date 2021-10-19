Сразу несколько кадровых перестановок планируется в медицине Алтайского края

В сфере здравоохранения Алтайского края планируются кадровые изменения. По данным источников « Банкфакса », это произойдет в Диагностическом центре, АГМУ и в будущей объединенной больнице БСМП-2.

По данным инсайдеров, минздрав решил отказаться от намерения сделать Сергея Воронкина главврачом новой многопрофильной больницы скорой медицинской помощи. В ведомстве уже якобы рассматривают на это место главврача Алейской ЦРБ Александра Берестенникова.

Главврача больницы № 12 Сергея Воронкина, как говорят наблюдатели, в скором времени может могут назначить замминистра здравоохранения региона вместо Владимира Лещенко, ушедшего в депутаты.

Руководителю больницы № 11 Андрею Коломийцу могут отдать должность проректора в АлтГМУ.

Главврачом Диагностического центра Алтайского края может стать Жанна Вахлова — начальник отдела минздрава по организации медпомощи взрослому населению.