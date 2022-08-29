Сразу семь школ Барнаула впервые капитально отремонтируют в этом году

Представители родительского сообщества, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Марина Понкрашёва, Дмитрий Ильиных и Людмила Ананьина проинспектировали финальный этап ремонтных работ в одной из старейших школ Октябрьского района — № 38, которую за 52-летнюю историю никогда капитально не ремонтировали.

— За вхождение Барнаула в федеральную программу «Модернизация систем общего образования» хотелось бы поблагодарить губернатора Алтайского края Виктора Томенко и Правительство региона. По этой программе Барнаулу выделено 426 млн рублей из бюджетов всех уровней — федерального, краевого и городского. На эти средства преображаются семь школ города: № 38, 50, 63, 75, 99 110 и 130. Школа № 38 находится в перспективном микрорайоне Потока, который будет застраиваться. Это достаточно большая школа, она может вместить до 900 школьников, сейчас здесь обучаются почти 700 ребят. Сегодня мы убедились в том, что все средства были освоены: запланированные работы выполнены. Например, здесь обновили пищеблок, спортивный и актовый залы. Думаю, уже в четверг школа достойно встретит своих учеников, — отметил Вячеслав Франк.

На капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием и мебелью школе № 38 было выделено более 59 млн рублей, из которых 54,4 млн рублей — средства федерального бюджета, ещё 4,7 млн рублей — краевого и городского бюджетов.

Школа Октябрьского района — № 38. Фото: «Единая Россия» Школа Октябрьского района — № 38. Фото: «Единая Россия» Школа Октябрьского района — № 38. Фото: «Единая Россия»

Родители учеников и педагоги школы давно просили включить в план ремонтных работ это учреждение образования.

— Мой ребёнок ходил четыре года в начальные классы этой школы. Нас всё устраивало: и педагоги, и администрация школы, и качество образования. Но все мы ждали одного — преображения здания нашей любимой школы. Мы и не думали, что ремонт будет настолько колоссальным. Да, косметический ремонт мы видели, но то, что по федеральной программе произошло здесь за три месяца летних каникул — это удивительно. Здорово, что наша школа стала участником этого важного проекта. И здорово, что от нас, родителей, ничего не скрывали, а наоборот, советовались. Мы же сами выбирали цвета рекреаций школы, кабинетов и мебели. Кто-то выбрал розовый цвет, кто-то фисташковый, а кто-то более тёмные цвета. Теперь сама школа радует глаз, — сказала мама пятиклассника школы № 38 Татьяна Рогозина.

Как отмечают депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, внимание депутатского корпуса и городских властей к этой школе Октябрьского района особенное. Здесь поэтапно за счёт средств городского бюджета проводился ремонт помещений и благоустройство территории.

Марина Понкрашёва. Фото: «Единая Россия»

— Эта школа играет важное значение для жителей Западного микрорайона. И от родителей детей в Барнаульскую городскую Думу поступали обращения с просьбой отремонтировать здание. За счёт средств муниципального бюджета в размере почти 7 млн рублей с 2019 по 2021 годы в школе были заменены окна, отремонтированы козырьки, кровля, санузлы, а также был проведён капитальный ремонт спортивного зала и спортивной площадки. Кроме того, была облагорожена и территория вокруг здания. Благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» теперь можно говорить о комплексном подходе к созданию комфортных условий для детей и педагогов. И первый пример этому — капитальный ремонт школы № 38, — подчеркнула Марина Понкрашёва.

Кроме того, по предложению партии «Единая Россия» дополнительно на повышение уровня антитеррористической защищённости этой школе было выделено 2,2 млн рублей.

Напомним, программа капремонта школ на ближайшие пять лет была разработана по поручению Президента Владимира Путина, которое он дал на съезде «Единой России». Партия составила и передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте, их приведут в порядок за пять лет. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах отслеживают рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от «Единой России». Строительство новых школ и капремонт действующих закреплено в народной программе «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму.