Сразу три малыша родились в барнаульском зоопарке

Семья лосей и корова Маруся порадовали барнаульский зоопарк " Лесная сказка " пополнением. Причем от Маруси - незапланированным.

Утром 8 мая стало известно, что у лосей Малышки и Зевса родились два лосенка.

Сотрудники напоминают, что посетители уже могут прийти в зоопарк и познакомиться с чудесными малышами лично.

А за два дня до этого руководитель зоопарка Сергей Писарев поделился еще одним прибавлением.

Оказалось, приобретенная для "Лесной сказки" корова Маруся породы Хайленд во время покупки была беременна.

Такое бывает нечасто, отмечает Писарев. Ранее уже беременными в зоопарк приезжали кенгуру и рысь.

Детеныша назвали Трофим. Сейчас малыш находится на искусственном вскармливании.

"Поскольку Маруся рожала первый раз, у нее пока нет навыков по уходу за своим теленком", - объясняет директор зоопарка.

Тем не менее, животные чувствуют себя хорошо, и вскоре Маруся с Трофимом переедут в новый летний вольер.

Ранее в уличные вольеры перебрались уже многие обитатели зоопарка - изящные фламинго, журавли, фазаны, белый павлин Сахарок, черепахи, носухи и кенгуру.