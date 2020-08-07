Сразу три улицы получили новую жизнь в Барнауле благодаря нацпроекту

Три участка транспортных магистралей, которые были отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сдали в эксплуатацию в Барнауле в четверг, 6 августа.

Речь идет об участках улицы Куйбышева (от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского), улицы Понтонный Мост (от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 23), улицы Мало-Тобольская (от проспекта Ленина до улицы Промышленной).

Что касается проведения работ в поселке Южном, то как отметили в городской администрации, здесь ежегодно благодаря нацпроекту ремонтируются дороги. В 2017 — 2019 годы в поселке отремонтировали улицы Мусоргского, Чайковского и Герцена.

В этом году работы завершили на улице Куйбышева, которая соединяет центральную часть Южного с индивидуальной жилой застройкой.

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

Ремонт на участке протяженностью 0,9 километра выполнила подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Специалисты провели на объекте работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, установке бордюрного камня, ремонту тротуаров.

Как отметил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, ремонт провели по многочисленным обращениям жителей поселка.

Улица Куйбышева стала завершающим участком микрорайона, отремонтированным в рамках национального проекта. Качество работ здесь получило высокие оценки.

Так, по словам депутата городской думы Дмитрия Абалымова, ремонт на данном участке являет собой позитивный пример слаженной работы дорожников, профильного городского комитета и депутатского корпуса.



«Ремонт этого участка был самым долгожданным. Улица Куйбышева соединяет два направления, по ней чаще всего проезжают как жители, так и гости из города, приезжающие в спортивный комплекс и на мероприятия в ДК», — подчеркивает его коллега, депутат БГД Александр Ельников.

Стоит отметить, что контроль качества ремонта на улице Куйбышева осуществлялся на всех стадиях экспертами испытательно-производственного центра «Стандарт». В итоге результат соответствует всей нормативной документации.

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

Кроме того, накануне в Барнауле подрядчик в лице ООО «Алтайдорстрой» завершил работы по ремонту дороги на участке улицы Понтонный Мост (от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 231) — центральной транспортной магистрали в поселке Ильича.

Протяженность ремонтируемого отрезка составила 1,6 километра. Здесь специалисты обустроили основание проезжей части из щебня с добавлением цемента, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонной смеси.

Кроме того, здесь сделаны заездные карманы под остановки общественного транспорта с устройством подходов.

Также 6 августа в эксплуатацию был сдан участок улицы Мало-Тобольской от проспекта Ленина до улицы Промышленной протяженностью 0,5 километра. Работы здесь выполнялись ООО «Патай».

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

В данный момент еще несколько объектов, которые ремонтируют в рамках нацпроекта, находятся в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию. Официальная приемка состоится на следующей неделе. Еще на 13 объектах работы уже завершены.

Всего же в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить ремонт 38 объектов, строительство двух объектов (улица Сиреневая, от улицы Взлетной до улицы Балтийской и проезд Северный Власихинский), приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха и завершить работы по реконструкции улицы Попова на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой.

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 38,4 километра. Объем средств на реализацию национального проекта в 2020 году превышает 1 млрд рублей.