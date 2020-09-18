Сразу 17 участков барнаульских дорог ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту

Сдача 17 участков транспортных магистралей, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоялась накануне в Барнауле. Четыре участка дорог были отремонтированы в микрорайоне Затон.

В Затоне подрядчиком работ выступил муниципальный «Автодорстрой». Стоимость ремонта составила 23 441 802 рубля. Работы были выполнены на участках общей протяженностью 1,75 километра.

Речь идет о ремонте улицы Водников от переулка Почтового до улздания № 11 по улице, переулке Почтовом от улицы Водников до улицы Озерной, улице Озерной от улицы Лоцманской до переулка Почтового и улице Лоцманской от дома № 25 до улицы Озерной.

Работы на этих участках выполнялись с июля по сентябрь.

Специалисты произвели фрезерование изношенного слоя покрытия, укрепление основания, устройство выравнивающего слоя и покрытия, установку бордюрного камня, ремонт тротуара, а также устройство четырех остановок общественного транспорта и искусственной дорожной неровности.

По словам Антона Шеломенцева, председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, капитальный ремонт на этих объектах ранее не производился.

«В прошлом году администрацией города Барнаула было дано обещание жителям микрорайона, что маршрут движения общественного транспорта будет отремонтирован. На сегодняшний день работы успешно завершены», — отметил представитель мэрии.

Ремонт дорог в микрорайоне Затон. Анна Зайкова.

Важно, что перечисленные участки дорог — центральные в микрорайоне Затон, они проходят через жилую застройку и соединяют микрорайон с основной частью города.

Кроме того, именно по этим дорогам ходит общественный транспорт.

Специфика ремонтных работ в Затоне заключалась в том, что специалистам было необходимо укрепить основание дорожного полотна после многочисленных затоплений местности. Напомним, что Затон — это территория, которая ежегодно находится в зоне риска из-за весеннего паводка.

Ремонт дорог в микрорайоне Затон. Анна Зайкова.

Тем не менее все работы были выполнены качественно и в срок. По словам начальника территориального управления Затона Валентины Михайловой, ремонт дорог стал большим подарком для местных жителей к 150-летию микрорайона.

Помимо сдачи четырех участков дорог в Затоне, в Барнауле также прошла сдача в эксплуатацию еще 13 дорог общей протяженностью 12,76 километра: ул.Бриллиантовая, от пр-кта Калинина до Бриллиантовая, 4; пер.Ядринцева, от ул. Партизанской до ул. Ползунова; пер.Циолковского, от ул. Партизанской до ул. Ползунова; ул.Чеглецова, от дома № 10 по ул. Чеглецова до ул. Смирнова; ул.Власихинская, от ул. Малахова до ул. Шумакова; ул.Мерзликина, от пр-кта Социалистического до пр-кта Красноармейского; ул.Магистральная в п. Научный Городок, от ул. Научный Городок до ул. Весенней; ул.Сибирская в п. Научный Городок, от Гоньбинского тракта до ул. Сибирской; ул.Путиловская, от б-ра 9 Января до пр-кта Комсомольского; ул.Антона Петрова, от ул. Малахова до ул. Попова; ул.Пролетарская, от ул. Челюскинцев до Пролетрская, 311; ул.Куета, от ул. Куета, 15 до проезда Деловой; ул.Пушкина, от пр-кта Красноармейского до ул.Челюскинцев.

К сегодняшнему дню в рамках реализации национального проекта ремонтные работы завершены на 30 участках.