Среди душистой сирени и с богатым уловом. 9 хороших новостей мая на Алтае

- Московский театр кукол имени Сергея Образцова — один из крупнейших в мире, — сообщил, что приедет с гастролями в Барнаул. Продажа билетов начнется 1 июня.
- В Диагностическом центре Алтайского края закончили капремонт, и туда переехал эндокринологический центр. Он будет принимать пациентов с сахарным диабетом.
- На Алтае на берегу Телецкого озера снимут новый сезон реалити-шоу «Последний герой».
- Алтайские грибники поделились богатым уловом сморчков. Грибные места нашлись недалеко от Барнаула, а также в Тальменском, Благовещенском и Первомайском районах. За один час здесь собирают 15 литров
Сморчки.
Грибы и Грибники Алтайского края
- В парке «Изумрудный» провели музыкальный марафон в защиту животных. Там можно было забрать домой щенка или котенка и сфотографироваться с постояльцами приюта «Ласка».
- Любопытный и дерзкий манул «попался» в фотоловушку Сайлюгемского нацпарка. Полюбуйтесь на ночную прогулку пушистого хищника.
- А сотрудники Алтайского биосферного заповедника засняли трапезу медведей на прителецких склонах.
- У черных аистов в Алтайском крае вылупился третий птенец. Родители вовсю активничают в гнезде. Самка настолько взбудоражена, что не дает самцу заменить ее на «дежурстве».
- А еще Барнаул весь май утопал в сирени! Только посмотрите на эту красоту.
Сирень в Барнауле.
Анна Зайкова
Самое важное - в нашем Telegram-канале