31 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Среди душистой сирени и с богатым уловом. 9 хороших новостей мая на Алтае

Барнаул готовится встречать один из крупнейших в мире театр кукол, улицы в Алтайском крае заполонили цветы, а у черных аистов — пополнение. Что еще хорошего случилось на Алтае — рассказывает altapress.ru.

Манул.
Манул.
Сайлюгемский национальный парк
  • Московский театр кукол имени Сергея Образцова — один из крупнейших в мире, — сообщил, что приедет с гастролями в Барнаул. Продажа билетов начнется 1 июня.
  • В Диагностическом центре Алтайского края закончили капремонт, и туда переехал эндокринологический центр. Он будет принимать пациентов с сахарным диабетом.
  • На Алтае на берегу Телецкого озера снимут новый сезон реалити-шоу «Последний герой».
  • Алтайские грибники поделились богатым уловом сморчков. Грибные места нашлись недалеко от Барнаула, а также в Тальменском, Благовещенском и Первомайском районах. За один час здесь собирают 15 литров
Сморчки.
Сморчки.
Грибы и Грибники Алтайского края
  • В парке «Изумрудный» провели музыкальный марафон в защиту животных. Там можно было забрать домой щенка или котенка и сфотографироваться с постояльцами приюта «Ласка».
  • Любопытный и дерзкий манул «попался» в фотоловушку Сайлюгемского нацпарка. Полюбуйтесь на ночную прогулку пушистого хищника.
  • А сотрудники Алтайского биосферного заповедника засняли трапезу медведей на прителецких склонах.
  • У черных аистов в Алтайском крае вылупился третий птенец. Родители вовсю активничают в гнезде. Самка настолько взбудоражена, что не дает самцу заменить ее на «дежурстве».
  • А еще Барнаул весь май утопал в сирени! Только посмотрите на эту красоту.
Сирень в Барнауле.
Сирень в Барнауле.
Анна Зайкова

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Рисуем акварелью
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость