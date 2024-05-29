Трапеза медведей в Алтайском биосферном заповеднике попала на камеру

В конце весны для медведей заповедника наступила зеленая лакомая пора. За сутки косолапые способны съесть внушительный объем различных корней и трав, рассказал ТОЛК .

В Алтайском заповеднике медведи активно пасутся на зелени прителецких склонов. Фото хищников опубликовали в группе учреждения во "Вконтакте".

На охраняемой территории основным кормом для косолапых служат сочные травы дягиля, борщевика сибирского и иван-чая, а также малина, смородина, черемуха, различные корневища и кедровые орехи.

Помимо этого, медведи, преимущественно молодежь, охотятся на кабанов, маралов, лосей и кабаргу.

Напомним, что бурый медведь – это фоновый вид заповедника. Он населяет всю его территорию, хотя и не распространен равномерно. Всего же насчитывается около 400 особей.

Ранее медвежонок-сирота Тошка показался на камеру. Он тоже живет в этом заповеднике.

Георгий Камышлов

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