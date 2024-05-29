29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Трапеза медведей в Алтайском биосферном заповеднике попала на камеру

В конце весны для медведей заповедника наступила зеленая лакомая пора. За сутки косолапые способны съесть внушительный объем различных корней и трав, рассказал ТОЛК.

Медведи в заповеднике.
Медведи в заповеднике.
Роман Воробьев и Татьяна Клименко

В Алтайском заповеднике медведи активно пасутся на зелени прителецких склонов. Фото хищников опубликовали в группе учреждения во "Вконтакте".



На охраняемой территории основным кормом для косолапых служат сочные травы дягиля, борщевика сибирского и иван-чая, а также малина, смородина, черемуха, различные корневища и кедровые орехи.

Помимо этого, медведи, преимущественно молодежь, охотятся на кабанов, маралов, лосей и кабаргу.

Напомним, что бурый медведь – это фоновый вид заповедника. Он населяет всю его территорию, хотя и не распространен равномерно. Всего же насчитывается около 400 особей.

Ранее медвежонок-сирота Тошка показался на камеру. Он тоже живет в этом заповеднике.

Георгий Камышлов

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость