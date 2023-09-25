25 сентября
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Жизнь

Среднеазитами замещено около тысячи жителей Алтайского края за семь месяцев

Из Алтайского края в другие регионы России уехало почти полторы тысячи жителей. Вместо них прибыло свыше тысячи человек из-за рубежа — преимущественно, из Средней Азии. Таковы данные Алтайкрайстата за январь-июль 2023 года.

Мигранты.
Мигранты.
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Отъезд

Минус 284 человека составила миграционная убыль в Алтайском крае по итогам января-июля 2023 года. Наиболее активно миграционные процессы шли на внутрироссийском направлении — в другие регионы страны уехали 30 967 человек, а приехало только 29 489.

Таким образом, убыль составила 1 478 человек. Ряд жителей Алтая покинул не только регион, но и страну.

За семь месяцев текущего года за границу выехал 2 471 человек. При этом входящий поток из-за рубежа оказался почти в полтора раза выше и составил 3 665 человек. Итоговый миграционный приток из-за рубежа составил 1194 человека за семь месяцев. Основными «донорами» выступают республики Средней Азии.

Мигранты.
Мигранты.
22.мвд.рф

Приезд

Из 3 665 тысяч прибывших из-за границы «гостей» 3 424 человека въехали из стран СНГ и только 241 человек — из стран дальнего зарубежья. По итогам семи месяцев текущего года разбивка по конкретным странам не приводится, однако известны результаты первого полугодия.

Согласно им, половина мигрантов приезжает в Алтайский край из Таджикистана, на втором месте расположился Казахстан — оттуда людей въезжает уже в полтора раза меньше. Третье место делят Узбекистан, Киргизия и Закавказье. Из славянских стран за полгода прибыло менее 100 человек.

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