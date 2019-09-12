Средства корпоративных клиентов увеличились на 14,3% или на 1,4 млрд рублей и превысили 11,69 млрд рублей, средства частных клиентов — на 8% или на 1,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей.
Николай Бойко,
директор Алтайского филиала банка:
Благодаря разнообразной линейке депозитных продуктов, оперативному обслуживанию расчетных счетов, а также улучшению качества обслуживания клиентов, над которым Банк постоянно работает, мы наблюдаем увеличение количества открываемых счетов и срочных депозитов, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц.
АО «Россельхозбанк»