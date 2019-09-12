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Жизнь
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Средства клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысили 28 млрд рублей

Средства клиентов Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» по данным на 4 сентября 2019 года выросли более чем на 10,6% - до 28 млрд рублей.

Средства корпоративных клиентов увеличились на 14,3% или на 1,4 млрд рублей и превысили 11,69 млрд рублей, средства частных клиентов — на 8% или на 1,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей.

Николай Бойко,
директор Алтайского филиала банка:

Благодаря разнообразной линейке депозитных продуктов, оперативному обслуживанию расчетных счетов, а также улучшению качества обслуживания клиентов, над которым Банк постоянно работает, мы наблюдаем увеличение количества открываемых счетов и срочных депозитов, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц.

АО «Россельхозбанк»

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