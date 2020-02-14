Сретение Господне 2020: что нужно знать о празднике встречи человечества с Богом

Сретение Господне православные ежегодно отмечают 15 февраля. В этот день человечество в лице праведного старца Симеона встретилось с Богом — Иисусом Христом. Подробнее об истории, сути и традициях Сретения — в материале altapress.ru.

Что такое Сретение Господне

Слово «сретение» означает «встреча». Сретение — один из 12 важнейших праздников после Пасхи, он относится к «двунадесятым». Сретение Господне посвящено событию из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы.

По иудейскому обычаю, на 40-й день после рождения Богородица принесла сына в храм, чтобы посвятить первенца Богу. Там их встретил благочестивый старец Симеон. Согласно церковному преданию, ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Считается, что старцу в этот момент было около 360 лет.

Старец Симеон взял младенца на руки и произнес: «Сейчас отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, потому что видели очи мои спасение твоё, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Впоследствии в православной церкви эти слова стали молитвой.

Симеон благословил Богородицу с сыном и предсказал, что ей придется пережить большое горе.

Сретение. Русская икона конца XV ​​века Неизвестный автор , СС0 , via Wikimedia Commons

Как в церкви празднуют Сретение Господне

В праздник Сретение Господне на церковной службе священнослужители могут быть одеты в белые или голубые одежды. Белый символизирует божественный свет, а голубой — непорочность и чистоту Богородицы.

В православной церкви существует традиция освящать церковные свечи на Сретение Господне. По церковным правилам, к свечам, освященным на Сретение, не следует относиться как к магическому предмету. Их хранят и зажигают дома во время молитвы.

Что нельзя делать в праздник Сретение Господне 2020

На Сретение не стоит злоупотреблять алкоголем. Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией. Не нужно увлекаться приметами: в церкви их считают суеверием.

Эти правила желательно соблюдать не только в православные праздники, но и в любое другое время. Особенных запретов, связанных со Сретением, нет.

Весна. СС0

Народные традиции Сретения Господня

В народных традициях 15 февраля смешались христианские и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском храме нашлась аналогия: встреча зимы и весны.