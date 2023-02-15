Сретение Господне: кому помолиться, что нужно сделать и от чего отказаться в христианский праздник

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Что значит слово «Сретение»?

Слово «сретение» означает «встреча». Для наших предков 15 февраля — был первым днем встречи весны. Всего же их было три — на «сороки» или День сорока святы и Благовещение.

В народе поговаривали: «На Сретение зима с весною встретилась», «На Сретение цыган шубу продает».

Были и другие названия у этого праздника: «Громницы», «Зимобор», «Сретенские морозы» и «Сретенские оттепели».