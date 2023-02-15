15 февраля
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Жизнь

Сретение Господне: кому помолиться, что нужно сделать и от чего отказаться в христианский праздник

Сретение Господне — один из величайших христианских праздников, который отмечают 15 февраля. Altapress.ru рассказывает историю этого праздника и объясняет традиции и приметы 15 февраля.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com
1
Что значит слово «Сретение»?

Слово «сретение» означает «встреча». Для наших предков 15 февраля — был первым днем встречи весны. Всего же их было три — на «сороки» или День сорока святы и Благовещение.

В народе поговаривали: «На Сретение зима с весною встретилась», «На Сретение цыган шубу продает».

Были и другие названия у этого праздника: «Громницы», «Зимобор», «Сретенские морозы» и «Сретенские оттепели».

2
Сретение в Библии

В Библии Сретение связано со встречей старца Симеона и младенца Христа.

По преданию, на сороковой день от Рождества Мария и Иосиф принесли новорожденного Иисуса в храм в Иерусалиме. Там с ним встретился старец Симеон. Их встреча была предсказана еще до рождения Христа — Ангел предрек Симеону дожить до встречи с Мессией.

В глубинном смысле, Сретение — это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Сретение. Русская икона конца XV ​​века
Сретение. Русская икона конца XV ​​века
Неизвестный автор, СС0, via Wikimedia Commons
3
Что стоит сделать в праздник?

В этот день верующие ходят в церковь на особое торжественное богослужение и молебен. Молитвы в этот день помогут каждому верующему. Люди просят прощения за грехи и сил на добрые дела.

Из церкви люди приходили с освещенными свечами — «громницами» — и хранили их в течение года. Считается, что они оберегают дом от пожара и бед, посевы — от града, а человека — от сглаза и болезней.

Также церковь освещала воду, и она становилась целебной наравне с крещенской.

4
Можно ли есть мясо и веселиться?

Можно, так как Великий пост наступит только 27 февраля. Хозяйки накрывали богатый стол и приглашали много гостей. Все вместе устраивали шумные гуляния.

Единственное ограничение — день Сретения в 2023 году выпадает на среду, поэтому мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/
5
Традиционные блюда

Традиционно хозяйки в день Сретения пекут блины — символ солнца. В некоторых районах готовят баранки и кормят ими скот — лакомство поможет защитить животных от болезней.

6
Что запрещено делать 15 февраля?
  • Нельзя скучать, грустить, плакать, жаловаться на судьбу.
  • Нельзя выливать воду: считается, что в этот день она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.
  • Не нужно класть деньги на обеденный стол — исчезнут, как и еда.
  • Нельзя ругаться, ссориться, бранить кого-то — все в тройном размере.
  • Лучше отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье.
Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com
7
Приметы Сретения
  • Какая погода на Сретение, такая и весна будет.
  • Холода и морозы — весна холодная и затяжная.
  • Снег — весна будет дождливой.
  • Метель — весна будет поздняя и преимущественно холодная.
  • Облачная погода — ждите похолодания.
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