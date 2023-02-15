Сретение Господне: кому помолиться, что нужно сделать и от чего отказаться в христианский праздник

Слово «сретение» означает «встреча». Для наших предков 15 февраля — был первым днем встречи весны. Всего же их было три — на «сороки» или День сорока святы и Благовещение.
В народе поговаривали: «На Сретение зима с весною встретилась», «На Сретение цыган шубу продает».
Были и другие названия у этого праздника: «Громницы», «Зимобор», «Сретенские морозы» и «Сретенские оттепели».
В Библии Сретение связано со встречей старца Симеона и младенца Христа.
По преданию, на сороковой день от Рождества Мария и Иосиф принесли новорожденного Иисуса в храм в Иерусалиме. Там с ним встретился старец Симеон. Их встреча была предсказана еще до рождения Христа — Ангел предрек Симеону дожить до встречи с Мессией.
В глубинном смысле, Сретение — это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
В этот день верующие ходят в церковь на особое торжественное богослужение и молебен. Молитвы в этот день помогут каждому верующему. Люди просят прощения за грехи и сил на добрые дела.
Из церкви люди приходили с освещенными свечами — «громницами» — и хранили их в течение года. Считается, что они оберегают дом от пожара и бед, посевы — от града, а человека — от сглаза и болезней.
Также церковь освещала воду, и она становилась целебной наравне с крещенской.
Можно, так как Великий пост наступит только 27 февраля. Хозяйки накрывали богатый стол и приглашали много гостей. Все вместе устраивали шумные гуляния.
Единственное ограничение — день Сретения в 2023 году выпадает на среду, поэтому мясные блюда следует заменить на рыбные деликатесы.
Традиционно хозяйки в день Сретения пекут блины — символ солнца. В некоторых районах готовят баранки и кормят ими скот — лакомство поможет защитить животных от болезней.
- Нельзя скучать, грустить, плакать, жаловаться на судьбу.
- Нельзя выливать воду: считается, что в этот день она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.
- Не нужно класть деньги на обеденный стол — исчезнут, как и еда.
- Нельзя ругаться, ссориться, бранить кого-то — все в тройном размере.
- Лучше отказаться от тяжелого физического труда и посвятить время семье.
- Какая погода на Сретение, такая и весна будет.
- Холода и морозы — весна холодная и затяжная.
- Снег — весна будет дождливой.
- Метель — весна будет поздняя и преимущественно холодная.
- Облачная погода — ждите похолодания.