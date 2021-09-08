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Жизнь

Сретение Владимирской иконы Божией матери: что категорически запрещено делать 8 сентября

8 сентября православные отмечают Сретение Владимирской иконы Божией матери. Рассказываем об истории этого церковного праздника и о том, почему сегодня нельзя отказывать в милостныне.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Как появился праздник?

8 сентября (26 августа по старому стилю) церковь вспоминает избавление Руси от нашествия Тамерлана. В 1395 году он направлялся к Москве. Тогда православную чудотворную икону с крестным ходом понесли из Владимира в столицу — с мольбами «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»

У завоевателя же было видение во сне: к нему явилась Величавая Жена и велела покинуть Россию.

Тамерлану объяснили, что сияющая Жена — это Матерь Божия, великая Защитница христиан. После этого великий хан пробыл несколько дней в раздумьях и принял решение отступить.

В память о чудесном избавлении Руси от Тамерлана на месте, где была встречена икона, построили монастырь.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

Что запрещено 8 числа

Нельзя:

  • Есть вредную пищу. Нужно позаботиться о внутреннем мире и в праздник очистить его от накопившейся тяжелой энергии;
  • Сквернословить и ссориться. Слова на Сретение играют важную роль и могут либо улучшать, либо ухудшать жизнь, портить судьбу;
Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com
  • Обижаться. 8 сентября следует прощать близких и никому не желать зла;
  • Отказывать в милостыне. Считается: если помочь ближнему в праздник, то вскоре добро вернется в многократном размере.

Что рекомендуют делать на Сретение Владимирской иконы

8 сентября принято просить прощения и прощать. Это светлый день, в который лучше всего анализировать поступки и наставлять себя и окружающих на путь добра.

Рука помощи.
Рука помощи.
pixabay.com.

Народные приметы 8 сентября

  • Много желудей — зима будет суровой;
  • Гром сегодня предвещает теплое бабье лето;
  • Много рябины — осень будет дождливой.
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