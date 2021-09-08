Сретение Владимирской иконы Божией матери: что категорически запрещено делать 8 сентября

Как появился праздник?
8 сентября (26 августа по старому стилю) церковь вспоминает избавление Руси от нашествия Тамерлана. В 1395 году он направлялся к Москве. Тогда православную чудотворную икону с крестным ходом понесли из Владимира в столицу — с мольбами «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»
У завоевателя же было видение во сне: к нему явилась Величавая Жена и велела покинуть Россию.
Тамерлану объяснили, что сияющая Жена — это Матерь Божия, великая Защитница христиан. После этого великий хан пробыл несколько дней в раздумьях и принял решение отступить.
В память о чудесном избавлении Руси от Тамерлана на месте, где была встречена икона, построили монастырь.
Что запрещено 8 числа
Нельзя:
- Есть вредную пищу. Нужно позаботиться о внутреннем мире и в праздник очистить его от накопившейся тяжелой энергии;
- Сквернословить и ссориться. Слова на Сретение играют важную роль и могут либо улучшать, либо ухудшать жизнь, портить судьбу;
- Обижаться. 8 сентября следует прощать близких и никому не желать зла;
- Отказывать в милостыне. Считается: если помочь ближнему в праздник, то вскоре добро вернется в многократном размере.
Что рекомендуют делать на Сретение Владимирской иконы
8 сентября принято просить прощения и прощать. Это светлый день, в который лучше всего анализировать поступки и наставлять себя и окружающих на путь добра.
Народные приметы 8 сентября
- Много желудей — зима будет суровой;
- Гром сегодня предвещает теплое бабье лето;
- Много рябины — осень будет дождливой.